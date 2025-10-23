Derriban uno de los chiringuitos ilegales de Punta Umbría

El chiringuito Costa Recife de Punta Umbría, más conocido como El Portugués, ha comenzado a desmontarse por iniciativa propia ante la falta de autorización de Costas para ocupar la zona de dominio público marítimo-terrestre en la que se ubica, en la playa natural puntaumbrieña.

El propietario del establecimiento, Manuel Da Silva, ha decidido adelantarse a los acontecimientos y ha comenzado esta semana la demolición de su negocio antes de recibir la orden oficial de derribo. Consciente de que Costas le impone la medida al no contar con la necesaria concesión para ocupar dominio público marítimo-terrestre, y disponer ya de sentencia firme en contra, el veterano empresario ha contado a las cámaras de Canal Sur que ha preferido evitar sanciones.

«Antes de que vengan de Costas con las máquinas y tenga que pagar 30.000 euros, he preferido hacerlo yo por un tercio de ese dinero«, señalaba el hostelero, resignado en estos primeros compases de la despedida».

Trabajos de demolición en el chiringuito canal sur

Situación generalizada

La situación del Costa Recife no es aislada. Tras la situación denunciada por los vecinos de la zona de La Canaleta este verano, que provocó la clausura del Casa Diego, se destapó que las irregularidades en los chiringuitos puntaumbrieños eran algo habitual, con más de una quincena de establecimientos operando fuera de la normativa vigente, al carecer de concesión de Costas o de licencia municipal de apertura.

El Ayuntamiento de Punta Umbría, que abrió expedientes sancionadores a todos los establecimientos en situación irregular, insistió entonces en que el cierre o la demolición son medidas que se adoptarían «caso por caso», tras la correspondiente inspección.

Ante la decisión del Costa Recife, fuentes municipales consultadas por este periódico han señalado que el consistorio no tenía constancia oficial de que el propietario hubiese iniciado la demolición por su cuenta, y desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente han asegurado igualmente que por su parte no se ha ordenado aún el cierre de ningún chiringuito de la costa puntaumbrieña, aunque varios establecimientos se encuentran en proceso de revisión administrativa.

Así, mientras los restos del Costa Recife desaparecen poco a poco del paisaje, queda en el aire la incertidumbre sobre lo que vendrá y cómo quedará configurado el mapa de chiringuitos en Punta Umbría de cara a la próxima temporada.