Ve la luz el aula de radio del IES Odiel de Gibraleón que rinde homenaje a uno de sus conserjes

Este lunes se ha inaugurado de manera oficial el aula de radio del Instituto de Educación Secundaria Odiel de Gibraleón.

En el acto han estado presentes los principales motores de este ilusionante proyecto. El Ayuntamiento de la localidad olontense ha estado representando por la alcaldesa, Lourdes Martín, y la concejala de Educación, Elena Rodríguez. También ha acudido Manuel Fernández Abad, uno de los conserjes del centro y que le da nombre al aula de radio, además de una representación del alumnado del taller de Radio y los dos docentes artífices del proyecto: Cristina Alonso (Lengua) y Lorenzo Portillo (Tecnología).

En el acto los representantes dsel IES Odiel le agradecieron al Ayuntamiento de Gibraleón la donación de todo el equipamiento necesario para poner en marcha el aula de radio, como la mesa de mezcla, micrófonos, cascos, etc.

En el acto se le rindió un merecido homenaje a Manuel Fernández Abad, por quien el aula de radio tiene el honor de llevar su nombre. Se trata de uno de los tres conserjes del IES Odiel, que ha colaborado desde el inicio del proyecto con los profesores y voluntarios hasta que se ha convertido este lunes en una realidad.

Momentos del primer día del aula de radio en el IES Odiel de Gibraleón H24

Como actividad inaugural de aula de radio, un grupo de alumnos le realizó al protagonista del día, que estaba bastante emocionado, una pequeña entrevista. Aunque los verdaderos destinatarios y protagonistas de todo este proyecto estaban sentados en la mesa de mezclas de la recién inaugurada radio: el alumnado.

Desde hace dos años el IES Odiel cuenta con una optativa de diseño propio llamada Taller de Radio, diseñada y llevada a la práctica por la iniciativa de una profesora de lengua, Cristina Alonso.

«Seguro que el alumnado se beneficiará en gran medida de este nuevo aula y que podrán mejorar sus habilidades comunicativas y poner en práctica muchas actividades innovadoras y que enriquecerán su aprendizaje», señalan desde el centro del municipio onubense.