El PP expulsa al concejal tránsfuga de Punta Umbría

Ya es oficial. El concejal José Luis Contreras ya no es del Partido Popular, tras incorporarse el pasado mes de mayo, por su cuenta y riesgo, sin contar con el visto bueno del partido, al equipo de Gobierno de UPU. Según se ha conocido este viernes, el Comité de Derechos y Garantías del PP de Andalucía ha resuelto por unanimidad la expulsión de Contreras tras la decisión «personal» del edil.

Fue el pasado 6 de mayo cuando el Ayuntamiento anunció que este concejal del PP se sumaba al equipo de Gobierno del Consistorio puntaumbrieño y sería cuarto teniente de alcalde, asumiendo las delegaciones de Economía, Presidencia y coordinación de Concejalías de Barrio, así como pasaba a formar parte de la Junta de Gobierno Local.

Según ha indicado el PP en una nota, la resolución disciplinaria califica de «excepcional gravedad» los hechos y sustentan la sanción de expulsión aprobada por el Comité Andaluz de Derechos y Garantías en la «deslealtad al partido y desobediencia a instrucciones de órgano del partido«.

Incorporación «unilateral» al equipo de Gobierno

En la resolución se aprueba la expulsión del Partido Popular «atendiendo a la excepcional gravedad de los hechos, que afectan a la propia esencia del funcionamiento interno de una formación política basada en la confianza, la lealtad y la coordinación entre sus miembros». Así, remarcan que la incorporación «unilateral» a un equipo de gobierno de signo político contrario «constituye la manifestación más paradigmática de deslealtad institucional, al quebrantar de manera radical los vínculos de confianza y solidaridad que sustentan la pertenencia partidista», indica.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría, Rosa Crespo, tras la marcha de José Luis Contreras, ha insistido en que «la decisión de irse es un acto de transfuguismo político que nada tiene que ver con los intereses de Punta Umbría y el bienestar de los puntaumbrieños«.

Tras las elecciones de mayo de 2023, el partido Unidos por Punta Umbría (UPU) consiguió ocho concejales, rozando la mayoría absoluta, ya que en este municipio se eligen a 17 concejales. Por su parte, tanto PSOE como PP obtuvieron cuatro ediles y Con Andalucía uno. Con esta incorporación UPU consigue la mayoría en el Ayuntamiento, mientras que el PP se queda con tres concejales.