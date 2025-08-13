Almonte convoca 20 plazas de Policía Local tras anunciar también la reforma de su jefatura

El Ayuntamiento de Almonte ha abierto el proceso selectivo para cubrir 20 plazas de Policía Local incluidas en su Oferta de Empleo Público 2025. La convocatoria, aprobada el 30 de julio por la Junta de Gobierno Local, se desarrollará mediante concurso-oposición y contempla tanto el turno libre como la movilidad sin ascenso.

Requisitos del turno libre Tener nacionalidad española.

Ser mayor de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

Medir al menos 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres (con excepciones para miembros de otros cuerpos de Policía Local de Andalucía).

Poseer el título de Bachiller o Técnico Superior de FP o equivalente.

Contar con permisos de conducir A y B (con autorización BTP) y comprometerse a conducir vehículos policiales.

Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no haber sido separado del servicio en la Administración.

Compromiso de portar armas y usarlas cuando sea necesario.

Para el turno de movilidad (4 plazas, un 20% del total), se exige estar en servicio activo en la misma categoría, contar con cinco años de antigüedad como funcionario de carrera, no estar en segunda actividad salvo por embarazo o lactancia, y reunir los requisitos académicos y de permisos de conducción.

Cómo será el proceso selectivo

El sistema de selección constará de dos fases. La primera es la de oposición, que incluye pruebas físicas (velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad y salto), examen de conocimientos (cuestionario y caso práctico), test psicotécnicos y de personalidad, y reconocimiento médico. Todas las pruebas serán eliminatorias.

Quienes superen la oposición deberán realizar un curso de al menos 1.300 horas lectivas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o en escuelas municipales acreditadas. Superarlo será requisito para obtener la plaza como funcionario de carrera.

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instancias deberán dirigirse a la Alcaldía y presentarse por el Registro Electrónico General del Ayuntamiento o en los lugares previstos por la Ley 39/2015.

La convocatoria completa y las bases pueden consultarse en la sede electrónica municipal (almonte.sedelectronica.es), el Boletín Oficial de la Provincia y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Reforma de la jefatura

Con esta convocatoria, el municipio busca reforzar su plantilla policial y mejorar la seguridad ciudadana, ofreciendo una oportunidad laboral estable para quienes superen el proceso de selección.

Cabe recordar que este refuerzo en materia de personal se une al reciente anuncio de reforma de la Jefatura de la Policía Local, que contempla la ampliación de los espacios existentes y la reorganización interior del edificio, mejorando la distribución para facilitar el trabajo diario de los agentes y el servicio al ciudadano.

El Ayuntamiento de Almonte acometerá en los próximos meses esta esperada reforma integral de la Jefatura de la Policía Local gracias a la inversión de 280.000 euros procedente del programa «Tu Diputación Invierte»