La playa de Matalascañas, con la máxima nota en calidad de aguas para el baño

La playa de Matalascañas ha dado por terminada su temporada de baño y la Junta de Andalucía ha certificado que cuenta con el nivel más alto de salubridad para esta actividad en sus aguas. En este periodo estival no ha registrado ninguna incidencia en cuanto a calidad después de los muestreos que la Consejería de Salud y Consumo ha realizado durante todo el verano en ocho puntos diferentes de litoral del núcleo costero perteneciente al municipio de Almonte.

Los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía están publicados en su portal oficial de Zonas de Baño, en los que se aprecia que la playa onubense registra el máximo nivel de calidad.

Las muestras han sido calificadas como «excelentes» en su calidad microbiológica y perceptual, lo que ha hecho que las playas de Matalascañas hayan sido todo el verano aptas para el baño.

El periodo fijado por la Autoridad Sanitaria para el control de las aguas de baño va desde junio a final de septiembre, sin que en este espacio de tiempo se haya producido en Matalascañas ninguna incidencia que haya afectado a la calidad de sus aguas en los análisis que la Consejería ha realizado quincenalmente.

En todos estos muestreos, se ha comprobado que «la calidad ha sido excelente», como destaca la empresa Aqualia, que señala en una nota que este resultado positivo está «intrínsecamente ligado a la gestión rigurosa y sin incidencias» de la depuración de aguas residuales en el municipio que gestiona.

Tres estaciones depuradoras en Almonte

En el término municipal de Almonte existen tres estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), todas ellas gestionadas por Aqualia. «Ninguna de ellas ha presentado ningún problema en su funcionamiento durante el verano, llevándose a cabo el proceso con total normalidad», indica la empresa, como queda ratificado en los controles mensuales que desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se hacen a las aguas de entrada y salida de estas instalaciones. «Con esto, se garantiza que toda el agua residual generada en el municipio se depura y se devuelve en perfectas condiciones al medioambiente», señalan.

«La correcta depuración es fundamental en cualquier municipio, pero más aún en uno costero y tan turístico como Matalascañas. El mejor aval de que estamos haciendo bien nuestro trabajo es ver cada año las playas llenas y que las Autoridades Sanitarias no restrinjan el baño», indica Germán López, jefe de depuración de Aqualia en Almonte.