El día después de la gran tormenta: Huelva hace balance de daños

Las lluvias que afectaron este miércoles a la provincia de Huelva, sobre todo hasta el mediodía, provocaron un total de 303 incidencias, algunas de ellas bastante graves. El aviso rojo estuvo vigente desde poco después de las 9.00 horas hasta las 14.00, mientras que después ya se pasó al naranja y la intensidad de las lluvias menguaron en buena parte de la provincia y ya se fueron desplazando paulatinamente hacia la zona oriental de Andalucía.

Durante la mañana, la Dirección de la Emergencia envió dos mensajes masivos a móviles, Es-Alert, a los 43 municipios del litoral y de la comarca del Andévalo y Condado de Huelva. Fue una mañana de nervios por ejemplo en los colegios, ya que el aviso rojo llegó ya con los niños en las aulas, con lo cual no se sabía si podían quedarse o tenían que marcharse a sus domicilios. En cuanto a la Universidad de Huelva, suspendió sus clases y toda su actividad presencial.

El temporal dejó cifras muy llamativas en distintos puntos de la provincia, según las estaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Almonte y Ayamonte comparten el primer puesto en el ranking de precipitaciones, ambos con 82 litros acumulados hasta las 15.00 horas, posicionándose como los municipios donde más llovió en Huelva durante la jornada. A poca distancia en el registro diario destacaron también Valverde del Camino (66,4 mm), Villarrasa (54,4 mm), Cartaya (55 mm) y El Campillo (49,6 mm), todos ellos superando ampliamente la barrera de los 40 litros por metro cuadrado.

En cuanto a los daños personales, un hombre resultó herido de gravedad al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de la localidad onubense de Gibraleón. Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap), junto a efectivos del 061, se desplazaron al lugar para atender al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que tuvo que ser reanimado por los sanitarios, que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital.

Por Isla Cristina pasó una manga marina, un tornado originado en el mar y que se adentra en la tierra, lo que provocó que se cayera el muro del campo de fútbol y hubiese calles inundadas y árboles arrancados. Y en Ayamonte se derrumbó el techo del CEIP Padre Jesús y se suspendieron las calles. El centro médico de la localidad, situado en la calle Antonio Concepción Reboura, se vio sorprendido por la entrada del agua en sus instalaciones, mientras que varios coches quedaron atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa. En Villablanca dos personas quedaron atrapadas en el interior de una vivienda y se anegó el colegio Juan Ramón Jiménez en Cartaya.

Bomberos quitando ramas de árboles caídos al suelo consorcio provincial de bomberos

En Valverde del Camino se desalojó de forma preventiva la Unidad de Salud Mental debido a la anegación del inmueble. En este mismo municipio también se anegó el sótano del Colegio María Auxiliadora; pese a todo, la actividad del centro pudo continuar con los alumnos en las plantas más altas. En Cartaya se evacuó al 60 % del alumnado debido a la anegación del colegio, según detalló la Policía Local.

También se registraron incidencias en la carretera Nacional 431, en Gibraleón y San Juan del Puerto, por la caída de árboles; en Almonte, en pleno núcleo urbano; y en Mazagón, donde un equipo actuó por inundaciones en la avenida de los Conquistadores. En cuanto a la situación de los ríos, en nivel amarillo estuvo el arroyo Partido en Hinojos.

En Huelva capital, los bomberos realizaron 108 actuaciones, las más importantes, por afectar directamente a personas, el rescate de dos mayores en una vivienda inundada de la calle Santa Ana y la retirada de un vehículo atrapado por la rotura de una pileta en la calle Ruiz de Alda. Además, se atendieron caída de toldos, ramas e inundaciones provocadas principalmente por la acumulación de hojas arrastradas por las rachas de viento.

Suspendidos los trenes con Sevilla

En cuanto al tráfico ferroviario, en la mañana de este miércoles se cortó el tránsito entre Niebla y San Juan del Puerto por la caída de la catenaria. ADIF también informó a primera hora de la tarde de la caída de un árbol en la vía férrea que obligó a suspender la circulación entre las estaciones de Gibraleón y Calañas.

La compañía ferroviaria Renfe mantiene interrumpido el servicio ferroviario en Andalucía occidental debido a la acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria, provocada por el temporal de lluvias que afectó este miércoles a la comunidad. Como consecuencia de esta situación, la incidencia afecta a ocho servicios comerciales de Larga Distancia y a 40 trenes de Media Distancia, y además queda suspendida la circulación de todo el núcleo de cercanías de Sevilla que han tenido que ser suspendidos temporalmente por motivos de seguridad.

En concreto, Renfe informó anoche en un comunicado que la circulación está interrumpida en los servicios de Media Distancia que salen de Sevilla con destino a Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, así como aquellos que parten desde Huelva hacia Jabugo. Asimismo, los trenes de Larga Distancia con destino a Cádiz y Huelva concluyen su recorrido en Sevilla.