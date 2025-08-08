Corte temporal del puente del Caño de la Culata, en Nuevo Portil, por obras de mejora en su entorno

Las actuaciones, que se prolongarán durante toda la semana, obligarán a cerrar temporalmente el paso por motivos de seguridad

El puente permanecerá cortado esta semana
El Ayuntamiento de Cartaya inicia este próximo lunes, 11 de agosto, a primera hora los trabajos de adecuación en el entorno del puente que conecta el aparcamiento Arroyo de los Gamonales, en el Caño de la Culata, con el restaurante Las Dunas, en Nuevo Portil.

Las actuaciones, que se prolongarán durante toda la semana, obligarán a cerrar temporalmente el paso por motivos de seguridad. Desde el Consistorio han pedido disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y han agradecido la comprensión de vecinos, visitantes y negocios de la zona.

El objetivo de estas obras es mejorar la accesibilidad y el entorno urbano del área, reforzando así la seguridad y la comodidad para peatones y usuarios una vez concluyan los trabajos.

