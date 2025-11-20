Lepe tendrá por primera vez una pista de patinaje sobre hielo: aquí está toda la programación de Navidad

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por el concejal de Festejos, José Manuel Cortés y miembros del equipo de gobierno, han presentado esta mañana la amplia programación navideña, «invitando a vivir la magia de la Navidad en Lepe, porque desde hace muchos años somos un referente de la Navidad en nuestro entorno y con proyección nacional y seguimos trabajando con mucha ilusión y ganas para mejorar cada nueva Navidad».

El próximo viernes, 28 de noviembre, en torno a las 20.00 horas en plaza España, se inaugura el alumbrado navideño, que vuelve a adelantar su encendido estas Navidades y cuenta con un diseño moderno y actual, con ornamentación, motivos decorativos y puntos selfie navideños, marcando el inicio de una extensa programación con más de de 40 actividades y grandes novedades sin perder su esencia. La inauguración estará precedida de una proyección para el público infantil y se presentarán oficialmente los personajes del Heraldo Real y Estrella de la Ilusión de este año. Además de coincidir con la campaña comercial Black Friday.

La programación navideña de Lepe sorprende este año con una gran novedad, el nuevo parque de atracciones DivertiLepe, completando el universo navideño en la localidad. Ubicado en el parque de la Coronación, amplía la oferta de ocio e impregna el ambiente de magia, ilusión y diversión.

Por primera vez, Lepe tendrá una pista de patinaje sobre hielo, para vivir una experiencia entretenida, emocionante y muy invernal, una actividad para disfrutar en familia. El parque contará además con atracciones para los más pequeños, tiovivo, hinchables, casetas de juegos, pesca de patos, la olla, las tortugas y la ola, entre otras. El parque se inaugurará el día 29 de noviembre, con el desfile de los Cascanueces y el acompañamiento musical de la Agrupación Cristo de la Misericordia y permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026.

Será el segundo año del parque Estación Navidad, que se ubicará nuevamente en el conocido parque de la Estación de Lepe y que estará abierto desde el día 12 de diciembre, convirtiéndose en un espacio que nos hará sumergirnos de lleno en la Navidad, donde los más pequeños podrán visitar a Papá Noel y como novedad, la aldea de los cuentos, conocer a famosos personajes de animación infantiles, realizar actividades lúdicas y disfrutar de la ambientación navideña y muchas más sorpresas.

Destaca además el Tren de la Navidad, que realizará un recorrido por el municipio con tres paradas, calle Real, parque Estación Navidad y parque de atracciones DivertiLepe, desde el día 15 de diciembre y al 1 de enero, con horario de tarde, llenando de magia e ilusión las calles de Lepe. Estas Navidades también se podrá visitar un gran belén figurativo que se ubicará en la fachada del Ayuntamiento de Lepe y sorprenderá por su belleza y dimensiones. El desfile de bienvenida a Papá Noel el día 19 de diciembre, así como la llegada y recibimiento del Heraldo Real y su comitiva el día 3 de enero, se consolidan dentro de la programación, y se unen a la tradicional Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero.

Además, la Navidad en Lepe vuelve a destacar por sus clásicas nevadas y videomapping en la espadaña del Templo Parroquial, así como por más de una decena de las zambombas navideñas previstas, el esperado y multitudinario adelanto de las campanadas de fin de año y el ya tradicional reparto de las berries de la suerte.