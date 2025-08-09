Matalascañas cerró julio con una ocupación hotelera del 90% y espera llegar al 93% en agosto

Matalascañas ha cerrado el mes de julio con una ocupación hotelera que ronda el 90 %, consolidándose como uno de los destinos más demandados del litoral andaluz. La tendencia al alza también se proyecta sobre el mes de agosto, para el que se espera una ocupación superior al 93 %, situando a la playa almonteña entre las zonas de mayor índice de pernoctaciones de la provincia de Huelva.

Este balance positivo se sustenta en datos del sector que apuntan a un crecimiento interanual de más de tres puntos en la ocupación hotelera provincial, con Matalascañas posicionada entre los enclaves más destacados del litoral onubense. La afluencia de visitantes nacionales, especialmente de Andalucía, Madrid y Extremadura, ha sido clave en este repunte, junto al aumento de turistas internacionales.

Uno de los destinos más buscados

Además del buen comportamiento en términos de ocupación, Matalascañas se consolida como uno de los destinos más buscados online, siendo señalada recientemente entre las playas más populares de Andalucía en distintos rankings de portales turísticos y motores de búsqueda.

Situada al este del río Odiel, la denominada playa de Doñana es el principal destino turístico de la Costa Oriental onubense, una franja litoral con menor densidad urbana que la occidental, pero de gran valor ambiental y paisajístico.

«Experiencia global»

La llegada masiva de visitantes durante la temporada alta multiplica exponencialmente la población de Matalascañas, que pasa de tener apenas un millar de residentes estables a acoger decenas de miles de personas a diario. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Almonte se despliega un amplio refuerzo de los servicios públicos, así como de la programación cultural. «La calidad turística no se mide solo por la ocupación, sino por la experiencia global. Por eso trabajamos cada verano en mejorar la atención al visitante y garantizar la convivencia y el bienestar también de nuestros vecinos», explican desde el consistorio.

El buen ritmo de ocupación ha coincidido con un salto de escala en la capacidad alojativa de Matalascañas. La reciente apertura del ON City Resort, el mayor complejo turístico de las provincias de Huelva y Cádiz, ha supuesto la mayor ampliación de la oferta hotelera en décadas. Con más de 560 habitaciones y 70.000 metros cuadrados de superficie, este nuevo espacio ofrece parque acuático, zonas de animación y servicios de alta gama pensados para el turismo familiar y de experiencias.

Además de ampliar la capacidad de acogida del núcleo costero, este complejo turístico ha generado más de 400 empleos directos e indirectos, consolidando una red de proveedores locales y contribuyendo a la diversificación económica del litoral de Doñana.

Protagonista en la revista del Club Renfe

El impacto y atractivo de Matalascañas traspasa también los límites del turismo convencional. El último número de la revista Club Renfe, distribuida en todos los trenes de media y larga distancia, lleva en portada las playas de Huelva, y dedica un amplio reportaje a las playas vírgenes de la costa onubense, con especial atención a Matalascañas.

En el texto, se destacan la Peña de Torre la Higuera, icono natural de la playa, y las impresionantes vistas desde la zona litoral del Parque Nacional de Doñana, todo ello acompañado de imágenes de gran impacto visual que refuerzan el posicionamiento de Matalascañas como destino singular de naturaleza, costa y calidad.