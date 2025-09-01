Última semana de mercadillo en El Portil y cambio de horario en el de Punta Umbría

El mercadillo de verano de El Portil, situado en las proximidades del centro de salud del núcleo costero, terminará la temporada este miércoles, 3 de septiembre, cuando los puestos se instalarán por última vez.

Por otra parte, el mercadillo de Punta Umbría mantendrá su horario de tarde hasta el próximo lunes, día 8. Ya el 15 de septiembre volverá a celebrarse en horario de mañana y permanecerá en dicha franja horaria durante todo el invierno, en la zona conocida como 'la H'. Así lo han señalado desde el Ayuntamiento de Punta Umbría.