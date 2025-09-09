Descubren cinco nuevas fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil en el cementerio de Zufre

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el cementerio municipal de Zufre para sacar a luz enterramientos de víctimas de la Guerra Civil han arrojado nuevos datos como el hallazgo de cinco nuevas fosas con restos de represaliado. Hasta el momento, se han recuperado los restos de 18 individuos.

Con este descubrimiento, ya son nueve las fosas comunes localizadas en el patio civil del camposanto. Las intervenciones, que comenzaron a primeros del mes de agosto y se prolongarán hasta el 29 de septiembre, han sido ejecutadas por un equipo arqueoforense especializado. Hasta el momento se han recuperado los restos de 18 individuos, todos ellos varones, que presentan «claras evidencias de muerte violenta», entre ellas orificios de bala en los cráneos, fracturas perimorten y posiciones anómalas de enterramiento, lo que «apunta a ejecuciones y fusilamientos perpetrados sin respeto funerario», señalan desde el Consistorio.

Paralelamente, el equipo está llevando a cabo la recogida de muestras de ADN a familiares con el objetivo de avanzar en los procesos de identificación y eventual entrega de los restos. Las personas interesadas pueden acercarse directamente al cementerio de Zufre mientras se desarrollen los trabajos.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Zufre y financiado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial, busca «no solo recuperar y estudiar los restos desde un punto de vista científico, sino también dignificar a las víctimas y devolverlas a sus familias», indican desde el Consistorio. El alcalde de Zufre, Santiago González Flores (IU), ha destacado que «estos trabajos son un compromiso firme del municipio con la verdad, la justicia y la reparación».