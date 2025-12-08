El libro del 150 Aniversario del Ferrocarril de Riotinto cierra un año histórico para la memoria minera

La Fundación Río Tinto pondrá el broche final a los actos conmemorativos del 150 Aniversario del Ferrocarril Minero con la presentación de un libro que recoge la historia de esta infraestructura clave para la provincia de Huelva. El acto tendrá lugar este miércoles, 10 de diciembre, a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios de la FundaciónCaja Rural del Sur, entidad colaboradora en la edición de la obra. Este evento marca la culminación oficial del calendario de actividades diseñado para celebrar el siglo y medio de vida de la línea férrea que, desde 1875, conectó la mina con el Puerto de Huelva siguiendo el curso del río Tinto.

La publicación, que consta de 180 páginas, ha sido elaborada por Juan Manuel Pérez, director del Archivo Histórico Rafael Benjumea, y Aquilino Delgado, director del Museo Minero de Riotinto. Ambos autores se han apoyado en el vasto legado documental que custodia el Archivo para ofrecer un recorrido exhaustivo por la historia del trazado. El libro destaca especialmente por su apartado gráfico, con más de 150 fotografías históricas y reproducciones de planos originales tanto de la construcción de la vía como de las infraestructuras asociadas. Asimismo, incluye fichas técnicas detalladas de las locomotoras y vagones que conformaron el parque móvil. La presentación contará además con el respaldo de la Asociación Española de Minería Metálica (Aminer), subrayando la importancia del ferrocarril en la historia industrial de Andalucía y España.

Dos locomotoras a vapor actualmente en servicio H.C.

El lanzamiento de este volumen cierra un programa de actos que comenzó el pasado mes abril con la presentación de la imagen corporativa de la efeméride, inspirada en la emblemática locomotora de vapor número 14. Posteriormente, a mediados de junio, el Museo Minero inauguró una exposición temporal sobre el aniversario que, dada la excelente respuesta del público, ha pasado a formar parte de la colección permanente. El calendario continuó en septiembre con una salida extraordinaria del tren y un homenaje a los trabajadores actuales del servicio, así como una jornada técnica celebrada en el Museo de Huelva a finales de ese mismo mes, donde se recordó que el 80 por ciento de los trazados ferroviarios onubenses del siglo XX fueron de carácter minero.

Aunque la presentación del libro supone el último acto oficial de 2025, la conmemoración tendrá un epílogo durante el primer trimestre de 2026. La Fundación Río Tinto ha anunciado la publicación de una edición en inglés de la obra, patrocinada por el Grupo RioTinto, así como la puesta en marcha de un nuevo elemento patrimonial que se integrará en la oferta turística del Parque Minero, dentro de un proyecto de recuperación de antiguas instalaciones ferroviarias.