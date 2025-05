Nerva debate hoy la moción la moción de censura de los partidos de la oposición contra el alcalde del PP

El Ayuntamiento de Nerva celebrará este viernes un Pleno Extraordinario, a partir de las 12.00 horas, para debatir la moción de censura que registraron PSOE, IU y Xnerva, contra el alcalde, Rafael Prado (PP), con el «firme objetivo de poner fin a una etapa marcada por el autoritarismo, la parálisis institucional y el desprecio absoluto a la democracia local».

Según indicó el PSOE, se trata de «la primera vez en la historia democrática del pueblo» que «toda la oposición se une en un frente común para salvar a Nerva de un gobierno sin rumbo, sin diálogo y sin gestión». «Esta moción no es un gesto político, es una obligación moral con nuestros vecinos y vecinas», añadieron.

En esta línea, el secretario general del PSOE de Nerva, Josema Domínguez, aseguró que el alcalde del PP «ha convertido el Ayuntamiento en un campo de batalla personal, obsesionado con el pasado, con los fantasmas y con las venganzas, mientras los problemas reales de la ciudadanía se agravan cada día«. »Su única prioridad ha sido el enfrentamiento y la revancha, no el bienestar de Nerva«, incidió.

Asimismo, realizó un balance de estos dos años de gobierno que ha calificado de «desolador» por «la paralización absoluta de la actividad institucional: solo tres plenos ordinarios en dos años, sin Juntas de Gobierno desde noviembre, sin reuniones con portavoces ni colectivos vecinales».

A todo ello se une la «opacidad total», ya que «no se entrega documentación a la oposición ni se responden escritos de los vecinos». «Ha abandonado los servicios públicos: sin atención ciudadana, sin cobertura policial por las noches o fines de semana, con instalaciones culturales y deportivas cerradas o degradadas. Y hay un verdadero caos administrativo: sin presupuestos actualizados desde 2022, sin aprobación de proyectos, ni licencias de obras«.

Además, según señalaban desde el PSOE, el alcalde ha provocado «una emergencia laboral: trabajadores municipales sin cobertura en bajas, denuncias ante Inspección de Trabajo, demandas judiciales por impagos y acoso laboral, bajas médicas por coacciones y amenazas, y un posible ERE que afectaría a un tercio de la plantilla».

«En definitiva, ha llevado a cabo una gestión tóxica que ya ha puesto en marcha el desmantelamiento del Ayuntamiento con su propuesta de intervención económica, lo que supondría el desguace definitivo de los pocos servicios que aún resisten», apuntaba.

Por ello, desde el PSOE de Nerva, con el respaldo de «la mayoría democrática» del Pleno, señalan que han dado este paso «con el convencimiento de que el pueblo merece otra cosa: un gobierno decente, transparente, que escuche, que trabaje, que respete a sus trabajadores, que atienda a los colectivos, que ponga a Nerva por delante de cualquier interés personal o partidista«.

«Queremos recuperar la normalidad democrática»

«La moción de censura no es un fin, es un comienzo para recuperar la normalidad democrática, rescatar los servicios públicos y volver a construir Nerva», han finalizado.

Por su parte, Izquierda Unida ha defendido esta decisión en «la responsabilidad y en defensa del interés público», ante el «abandono absoluto» de la gestión municipal y la «grave degradación de los servicios públicos».

El responsable de Política Institucional de IU Huelva, David F. Calderón, señaló que «el gobierno del PP ha incumplido flagrantemente sus obligaciones básicas». «No se mantienen los viales, ni los parques, ni el cementerio, que se encuentra en estado ruinoso y sin sepulturero. Se ha cerrado la piscina climatizada y el campo de fútbol presenta tal deterioro que la Federación Andaluza ha advertido de que el campo de fútbol no cumple las condiciones mínimas para celebrar competiciones oficiales«, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

No obstante, Izquierda Unida ha asegurado que esta moción «no implica ningún tipo de acuerdo de gobierno ni acceso a cargos por parte de su grupo». «No hay cheques en blanco. No vamos a entrar en el equipo de Gobierno ni hemos pedido contraprestaciones. IU se mantendrá en la oposición y estará vigilante para garantizar que el nuevo gobierno municipal esté a la altura de lo que merece el pueblo de Nerva«, ha asegurado Calderón.

«Llevaron al municipio a la bancarrota financiera»

Por otro lado, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto al alcalde de Nerva, Rafael Prado, criticaron que la moción de censura «solo busca tapar su mala gestión durante años que ha llevado al municipio a la bancarrota financiera»; de hecho, los que la han presentado «son los mismos que llevaron a Nerva a la quiebra, con una gestión caracterizada durante varias legislaturas en el clientelismo y la nefasta gestión y caos municipal que aún siguen pagando los vecinos y vecinas de Nerva».

«Esta decisión no responde a los intereses de los nervenses, sino a los intereses partidistas de quienes llevaron a la quiebra financiera al municipio de Nerva», señaló el popular antes de afirmar que la moción de censura «no es la solución que Nerva necesita, sino un paso atrás en la recuperación».

De este modo, González ha señalado que desde la llegada de Rafael Prado a la Alcaldía «se ha trabajado sin descanso para recuperar la estabilidad en el ayuntamiento ante de ruina que dejaron los anteriores gobiernos del PSOE y sus socios que ahora pretenden tapar con esta moción de censura».

Por su parte, el alcalde nervense, Rafael Prado, manifestó que la moción de censura es una «operación basada en la mentira, en el oportunismo y en el desprecio absoluto por el interés general de nuestro pueblo». «Han mentido. Han mentido a los vecinos, han mentido en sus argumentos, y siguen mintiendo en sus intenciones«, ha aseverado.

El 'Caso Nerva'

Entre las posibles irregularidades señaladas por el alcalde, que llega a definir sus sospechas como 'Caso Nerva', está la ocupación de puestos claves en un Ayuntamiento como la tesorería, intervención o secretaría, encargados de la gestión diaria y la fiscalización interna, «por una misma persona en un municipio de más de 5.000 habitantes, no siendo esto legal». En esa línea, Prado se preguntaba que si esa incompatibilidad no habría provocado que todos los actos firmados por esta persona pudieran «ser nulos de pleno derecho» en caso de que así lo determine la Justicia. «Los grupos políticos que apoyan esta moción (en referencia a IU y XNerva), que no vengan ahora a decir que no lo sabían».

El alcalde de Nerva detalla que «nada más empezar a trabajar, se detectaron ciertas irregularidades que después se confirma, por los órganos competentes, la ilegalidad de la ocupación de esos tres puestos». Prado ha ido a mayores en su intervención, señalando una posible connivencia de instituciones supramunicipales, cuando eran gobernadas por el PSOE, o del propio aparato interno socialista. «¿Dónde estaba el secretario general del PSOE de Huelva y de Andalucía, y la Junta o la Diputación? ¿Dónde estaba el control sobre este ayuntamiento?» Para el regidor, era su obligación denunciar: «No voy a ser encubridor de irregularidades. La ciudadanía necesita respuestas y la Justicia debe actuar ya».

«Desde que soy alcalde nuestra prioridad ha sido Nerva y el bienestar de los nervenses. Estamos hablando de dinero público, de decisiones que han condicionado el presente y el futuro económico de Nerva. Si los informes apuntan que aquí se han hecho las cosas mal, hay que aclararlo, sin más dilación», ha finalizado Rafael Prado.

Gobierno en minoría

Tras las elecciones de mayo de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada y consiguió cinco concejales, mientras que PP y XNerva obtuvieron tres cada uno, mientras que Con Andalucía (IU) obtuvo dos, pero finalmente Fran Vázquez terminó abandonando la formación y figura como concejal no adscrito.

Sin embargo, para la investidura el Partido Popular y XNerva alcanzaron un acuerdo de Gobierno, por el cual se proclamó a Rafael Prado como alcalde durante los dos primeros años, el otro tramo de legislatura el primer edil debería haber sido José Luis Lozano. La propuesta, además de los votos de PP y XNerva, contó con el apoyo del concejal no adscrito Fran Vázquez, que es actualmente teniente de alcalde.

No obstante, en junio de 2024, los tres concejales de XNerva en el Ayuntamiento nervense presentaron su renuncia a seguir formando parte del equipo de Gobierno y «a sus responsabilidades en las áreas que estaban» y de este modo, daban por roto el pacto. Desde entonces, el PP gobierna en minoría -con tres concejales- junto al concejal no adscrito Francisco José Vázquez Domínguez.