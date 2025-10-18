Denuncia la presencia de ratas en el exterior del Juan Ramón Jiménez de Huelva: «Esto es lo que hay»

Un vídeo grabado a las puertas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva se ha convertido en los últimos días en el centro de un intenso debate en redes sociales. La autora, la usuaria onubense Cristina Albendín, publicó en TikTok una grabación en la que se ve una rata -o ratón, según algunos comentarios que la corrigen- merodeando junto al cartel que indica el punto de reciclaje del centro sanitario. Mientras enfoca al animal, Albendín sentencia: «Esto es lo que tenemos en el interior del Juan Ramón Jiménez: ratas».

La escena, de apenas unos segundos, ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y más de 840 comentarios, y se ha compartido miles de veces.

Entre la ironía y la indignación

Las reacciones no se han hecho esperar. Entre los comentarios, algunos usuarios optaron por el humor. «Él también tiene derecho a sanidad pública gratuita, los veterinarios están muy caros», bromeaba un usuario. Otro ironizaba: «Estará enfermo, está esperando turno».

Sin embargo, no faltaron los mensajes de indignación y crítica política. Varios comentarios apuntaban a la gestión del Gobierno andaluz en materia sanitaria. «El PP ha destruido la sanidad pública en Andalucía» o «Esto es lo que nos da Juanma Moreno mientras da las subvenciones a las privadas», escribieron algunos usuarios. Otros restaron importancia al incidente, recordando que el hospital está rodeado de zonas de campo. «Madre mía, es un ratoncito y está fuera… lo normal para lo que está rodeado el hospital», señalaba una internauta.

El vídeo ha reabierto el debate sobre la limpieza y el mantenimiento de los exteriores del principal hospital público de la provincia. Algunos usuarios aseguraban haber visto ratas en otras zonas de Huelva, incluso en centros escolares. «En el colegio de mi nieto las vimos en el patio. En Huelva hay una plaga de ratas increíble», lamentaba una vecina en los comentarios.