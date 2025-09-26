El curioso reto que está llevando a cabo una onubense en Huelva: «Alguno seguro que será imposible»

Anabel González, la onubense que se ha marcado un reto
Anabel González, la onubense que se ha marcado un reto tiktok

Anabel González, una onubense que tiene pasión por la fotografía, se ha marcado un reto a través de su perfil de la red social TikTok (anabelandia_) y por ahora está teniendo mucha aceptación entre sus seguidores y otros que se han acercado a curiosear lo que se propone hacer.

No es otra cosa que empezar a fotografiar y grabar atardeceres durante todo un año, sin especificar si van a ser o no todos de Huelva capital, como sí que sucede en el primero de ellos. «¿Qué os parece? Siempre ha sido mi pasión fotografiarlos a lo largo de mi carrera», señala Anabel, que ya ha grabado el primero de ellos y lo cuenta de esta manera.

«Día 1 de 365 atardeceres. Voy a empezar esta serie de recopilar atardeceres durante un año y el primer sitio no podía ser otro que éste, el Muelle del Tinto», indica, y cronológicamente señala que «voy a preparar las cosas porque lo que quiero aparte de grabar es hacer fotos con la cámara, así que el proceso de editar una foto, un vídeo y demás lo subiré tardecito».

@anabelandia_ Hoy he comenzado esta serie en la que voy a fotografiar y grabar atardeceres durante un año.✨ Podéis para el vídeo para ver mejor las fotos o pasaros por mi ig que las iré subiendo en destacadas, 1 de septiembre primer día de atardeceres. ¿Qué os parece? Siempre ha sido mi pasión fotografiarlos a lo largo de mi carrera. #septiembre #atardecer #fotografia #365dias #1de365 ♬ sonido original - Anabel González

Se muestra muy satisfecha de sus vídeos y fotografías indicando que «me está quedando súper chulo y precioso».

Y después les indica a sus seguidores de TikTok «ya en casa duchada tengo el vídeo y lo voy a poner al final. Decirme vosotros qué foto es la que más os ha gustado y dejarme abajo si vosotros habéis hecho alguna foto del atardecer».

«Esto obviamente no van a ser 365 días porque alguno seguro que va a ser imposible, o por el tiempo porque haya tormenta o porque yo ese día no pueda salir del trabajo a esa hora, pero voy a intentar hacer todo lo posible», concluyo diciendo Anabel González. A ver si lo consigue.

