El curioso reto que está llevando a cabo una onubense en Huelva: «Alguno seguro que será imposible»
A través de la red social TikTok y está teniendo una gran aceptación
El curioso reto que ha realizado un hombre en Huelva para comprobar si la ciudad está sucia: «¡Jamás lo habría esperado así!»
El curioso reto que está llevando a cabo un onubense por El Rocío: lleva más de 10 días
Anabel González, una onubense que tiene pasión por la fotografía, se ha marcado un reto a través de su perfil de la red social TikTok (anabelandia_) y por ahora está teniendo mucha aceptación entre sus seguidores y otros que se han acercado a curiosear lo que se propone hacer.
No es otra cosa que empezar a fotografiar y grabar atardeceres durante todo un año, sin especificar si van a ser o no todos de Huelva capital, como sí que sucede en el primero de ellos. «¿Qué os parece? Siempre ha sido mi pasión fotografiarlos a lo largo de mi carrera», señala Anabel, que ya ha grabado el primero de ellos y lo cuenta de esta manera.
«Día 1 de 365 atardeceres. Voy a empezar esta serie de recopilar atardeceres durante un año y el primer sitio no podía ser otro que éste, el Muelle del Tinto», indica, y cronológicamente señala que «voy a preparar las cosas porque lo que quiero aparte de grabar es hacer fotos con la cámara, así que el proceso de editar una foto, un vídeo y demás lo subiré tardecito».
@anabelandia_ Hoy he comenzado esta serie en la que voy a fotografiar y grabar atardeceres durante un año.✨ Podéis para el vídeo para ver mejor las fotos o pasaros por mi ig que las iré subiendo en destacadas, 1 de septiembre primer día de atardeceres. ¿Qué os parece? Siempre ha sido mi pasión fotografiarlos a lo largo de mi carrera. #septiembre #atardecer #fotografia #365dias #1de365 ♬ sonido original - Anabel González
Se muestra muy satisfecha de sus vídeos y fotografías indicando que «me está quedando súper chulo y precioso».
Y después les indica a sus seguidores de TikTok «ya en casa duchada tengo el vídeo y lo voy a poner al final. Decirme vosotros qué foto es la que más os ha gustado y dejarme abajo si vosotros habéis hecho alguna foto del atardecer».
«Esto obviamente no van a ser 365 días porque alguno seguro que va a ser imposible, o por el tiempo porque haya tormenta o porque yo ese día no pueda salir del trabajo a esa hora, pero voy a intentar hacer todo lo posible», concluyo diciendo Anabel González. A ver si lo consigue.