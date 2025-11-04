La Diputación de Huelva desconvoca su pleno por las fuertes lluvias previstas

La institución provincial anuncia que se toma esta decisión para que los alcaldes puedan coordinar mediadas y protocolos ante el aviso naranja de la Aemet

Aemet empeora el pronóstico para Huelva y activa el aviso naranja para este miércoles

Mario Asensio Figueras

La Diputación de Huelva ha anunciado a través de las redes sociales que desconvoca la celebración pleno provincial previsto para la jornada de este miércoles ante la previsión de fuertes lluvias y viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el aviso naranja en una jornada marcada por precipitaciones intensas y y riesgo de tormentas, con especial atención entre las 12.00 y las 18.00 horas.

«Debido al aviso naranja por fuertes lluvias que afectará mañana, miércoles 5 de noviembre, a la provincia de Huelva, queda desconvocado el Pleno de la Diputación Provincial previsto», ha expresado en su comunicado la institución provincial.

Alcaldes que son diputados

Esta decisión se adopta ante la previsión meteorológica y también ante la necesidad de que los diputados que son también alcaldes permanezcan en sus respectivos municipios para coordinar las medidas y protocolos de prevención.

