El aviso naranja provoca la suspensión de todos los partidos de fútbol en la provincia de Huelva

Debido a la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos activada para este miércoles, la delegación onubense de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha informado hace unos minutos del aplazamiento de todos los partidos de fútbol previstos en la capital y la provincia de Huelva para el día de mañana.

Asimismo, se suspenden los entrenamientos de selecciones y se procederá al cierre de todas las instalaciones en La Orden por motivos de seguridad.

«Rogamos máxima precaución y comprensión ante estas medidas, priorizando siempre la seguridad de nuestros deportistas, técnicos y aficionados», han señalado en un comunicado oficial en sus redes sociales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha aumentado el nivel de aviso hasta naranja -inicialmente era amarillo- en toda la provincia de Huelva ante la llegada de un nuevo frente que traerá lluvias intensas, tormentas y rachas de viento fuertes durante las próximas horas.

Hasta las 21.00 horas

Según la previsión del organismo, el aviso se iniciará a partir de las 20.00 horas del martes, cuando podrán registrarse precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en cualquier punto de la provincia, pudiendo alcanzarse cantidades superiores a 80 mm en 12 horas.

Durante la jornada del miércoles, el aviso naranja se mantendrá en principio hasta las 21.00 horas, sumándose además la posibilidad de tormentas localmente fuertes y acumulaciones significativas de agua en cortos periodos de tiempo y el aviso por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.