El Hospital de Riotinto de Huelva bate su récord de donaciones tras dos intervenciones más este verano

El Hospital de Riotinto ha registrado en los meses de julio y agosto dos nuevas donaciones de órganos y tejidos, permitiendo salvar o mejorar de manera notable la calidad de vida de cuatro personas. Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el centro suma ya siete donaciones en lo que va de año, todo un récord y con diferencia «la cifra más alta en su historia». En concreto, la primera de las donaciones de este verano ha sido de órganos y posibilitó la extracción y posterior implante de un riñón y un hígado, beneficiando a dos pacientes.

La primera de esas actuaciones sanitarias se produjo en asistolia controlada, una modalidad en auge que está ayudando a incrementar el volumen de pacientes trasplantados. A diferencia del donante clásico, que fallece por una hemorragia cerebral o de un traumatismo que provoca muerte encefálica, los donantes en asistolia, o también llamados a corazón parado, son diagnosticados de muerte por el cese irreversible del latido cardíaco, a pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios por reanimarlos.

En cuanto a la segunda donación, exclusivamente de tejidos, se han extraído dos córneas, ya implantadas a pacientes que las necesitaban para recuperar su visión. Desde la Coordinación de Trasplantes del Hospital de Riotinto, a cargo de Emilio Jiménez Martínez, intensivista del centro, se ha querido trasladar el «máximo agradecimiento a los donantes y sus familias por este inmenso acto de generosidad que supone dar vida a otras personas en un momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido». Igualmente, se ha insistido en la necesidad de «seguir concienciando para que el mensaje de la importancia de la donación llegue a toda la población, incluso desde las edades más tempranas».

Asistolia controlada

En el proceso de la donación de estos órganos y tejidos ha participado un amplio operativo integrado por profesionales tanto del centro onubense como procedentes de otros hospitales andaluces trasplantadores. Entre ellos se encuentran intesivistas, cirujanos, urólogos, oftalmólogos, personal de enfermería de Bloque Quirúrgico y UCI, personal de Laboratorio y celadores, entre otros efectivos, cuyo esfuerzo y dedicación ha resultado fundamental para cumplir los tiempos de respuesta que han hecho viables los trasplantes.

Antes de estas dos últimas donaciones, se realizaron en este centro hospitalario de la provincia de Huelva: tres donaciones multiórganicas (una de ellas también con tejidos) y dos únicamente de tejidos, que han permitido seis trasplantes de órganos (uno bipulmonar, cuatro de riñones y uno de hígado). En cuanto a los tejidos, se han obtenido seis córneas y diferente tejido óseo-tendinoso, según los datos de la Administración andaluza.

Esta tendencia a la alza es extrapolable al conjunto de Huelva, que se mantiene entre las provincias andaluzas con la tasa de donantes de órganos por millón de habitantes más elevada, demostrando que la onubense sigue siendo una de las más generosas y solidarias de España en apoyo de esta causa solidaria.