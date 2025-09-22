Huelva premia a su sector turístico en Sanlúcar y nombra embajadora a la venenciadora Remedios Vázquez

La venenciadora Remedios Vázquez será nombrada Embajadora Turística de Huelva en la gala de los Premios de Turismo 2025, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el emblemático embarcadero de Sanlúcar de Guadiana. La Agencia Destino Huelva de la Diputación Provincial reconocerá la trayectoria de siete destacadas instituciones, empresas y personalidades del sector en una ceremonia que tendrá como telón de fondo la frontera fluvial con Portugal.

El acto, que será dirigido por el periodista Fernando Valmaseda, contará con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; la diputada de Turismo, Ana Delgado; y el alcalde del municipio anfitrión, José María Pérez Díaz. Por segundo año consecutivo, se concede el nombramiento honorífico de Embajadora Turística, que en esta edición ha recaído en Remedios Vázquez. El presidente Toscano ha justificado la elección «por su indiscutible proyección de la imagen de la provincia por el mundo, acompañada de un asombroso compromiso con el trabajo y la excelencia, y la defensa de la indiscutible calidad de los productos de nuestra tierra». Toscano aseguró que «los onubenses nos sentimos orgullosos de ella, porque muestra el enorme atractivo y la mejor versión de Huelva, y es un gran honor que sea, ahora y siempre, nuestra embajadora».

El alcalde de Sanlúcar de Guadiana, José María Pérez Díaz, ha agradecido la elección de su municipio para albergar el evento. «La decisión es una gran noticia que yo agradezco enormemente a la Diputación de Huelva y a la Agencia Destino Huelva», afirmó, destacando que la localidad es «un enclave inmejorable para abrir las puertas de la provincia al turismo nacional e internacional por su carácter transfronterizo«.

Lista completa de galardonados

Embajadora Turística de la Provincia: Remedios Vázquez, por su trayectoria, compromiso con la excelencia y la proyección de la imagen de Huelva a nivel nacional e internacional.

Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones y Fundaciones: Fundación Rio Tinto, por su labor fundamental en el desarrollo y promoción del turismo provincial.

Excelencia Turística del sector privado: Hotel La Malvasía, como referente del lujo sostenible por sus infraestructuras inteligentes, su integración en la naturaleza y su innovación en experiencias.

Accesibilidad e Inclusividad Turística: Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil, por su compromiso con la accesibilidad en sus instalaciones, que garantizan la autonomía de todos los usuarios.

Sostenibilidad Turística: Camping Doñarrayán (Hutoppia), reconocido como el primer camping ecológico dentro del Parque Nacional de Doñana por su arquitectura integrada, gestión responsable y promoción de la sostenibilidad social y económica.

Innovación Turística: Feria del Contrabando, una iniciativa conjunta de los Ayuntamientos de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim (Portugal) que pone en valor el turismo como dinamizador de territorios.

Trayectoria Turística: Restaurante Casas, en Aracena, por su larga y consolidada trayectoria como pilar del turismo en la Sierra de Huelva.