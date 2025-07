Huelva refuerza su escudo frente al virus del Nilo con un plan de control supramunicipal

El pleno de la Diputación de Huelva aprobaba esta semana la firma de convenios con los ayuntamientos de la provincia para poner en marcha el Plan Territorial de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, así como los acuerdos específicos con los doce municipios costeros para el control de mosquitos en sus términos municipales.

La medida renueva el compromiso institucional con un servicio que cumple ya casi cuatro décadas de actividad. Fue en 1987 cuando se creó el Servicio de Control de Plagas (SCP) de la Diputación Provincial de Huelva, que desde entonces aplica métodos de control integrado para reducir el impacto de las plagas de mosquitos, especialmente en el litoral onubense, donde reside el 66,9% de la población provincial, según datos del INE.

El objetivo no es menor: proteger la salud pública y garantizar la calidad de vida en zonas urbanas, periurbanas y entornos naturales de influencia mareal, muy expuestos a la proliferación de mosquitos. La estrategia combina recursos técnicos, humanos y materiales, y se adapta a las condiciones de cada municipio. Los planes de actuación anuales cubren actualmente Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto.

Una amenaza sanitaria creciente

Desde el verano de 2020, el desafío se ha ampliado con la irrupción del virus del Nilo Occidental, una enfermedad emergente transmitida por mosquitos que afecta tanto a zonas silvestres como urbanas. La Junta de Andalucía, consciente del riesgo para la salud pública, impulsó en 2021 un programa de vigilancia y control de vectores que la Diputación de Huelva viene aplicando desde entonces en coordinación con los ayuntamientos.

«El control de estas plagas no es solo una cuestión de incomodidad estival: es una prioridad de salud pública», explican desde el Servicio de Control de Plagas, que dirige Francisco Cáceres. Según el programa de 2025 de la Consejería de Salud y Consumo, la expansión territorial del virus ha obligado a intensificar la vigilancia y a reforzar la cooperación supramunicipal.

Uno de los puntos clave de esta estrategia es la centralización de los recursos en una única entidad —la Diputación— que permite unificar criterios técnicos y actuar con mayor eficacia y eficiencia. «La coordinación supramunicipal facilita el diagnóstico ambiental de las zonas productoras de mosquitos y la aplicación de tratamientos preventivos y correctivos adaptados a cada hábitat y especie», subrayan desde el SCP.

Además, el modelo aporta ventajas económicas importantes, especialmente para los municipios con menos capacidad financiera, ya que la Diputación asume parte del coste del servicio.

Los convenios a firmar entre la Diputación de Huelva y los ayuntamientos recogen todos estos aspectos: caracterización de hábitats, planes de actuación, investigación, desarrollo y la relación de recursos disponibles

Compromiso con la salud pública

Con esta medida, la Diputación de Huelva renueva su compromiso con la protección de la ciudadanía frente a enfermedades vectorizadas por mosquitos, en un contexto donde el cambio climático, la urbanización y los cambios en los ecosistemas han incrementado la necesidad de respuestas integradas.

La vigilancia y el control continuado, recuerdan los técnicos, son clave para prevenir brotes como el del virus del Nilo Occidental y garantizar entornos seguros y saludables para la población onubense, a la que en cualquier caso se hace un llamamiento a la calma, ya que como señalaba hace no mucho a Huelva24 Francisco Cáceres, «las especies vectoras del virus suelen estar en una proporción muy baja, en torno a un 5%, incluso menos«. Así, la especie dominante en la provincia, que constituye más del 90% de las capturas, es una especie que no es vectora de enfermedad y se cría principalmente en zonas de marisma; esto es, que la inmensa mayoría de los mosquitos que tenemos en Huelva no son transmisores de enfermedades.