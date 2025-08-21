El tiempo de Huelva: Nuevo descenso térmico y ambiente otoñal en este curioso agosto

Una vaguada afecta a la península aportando aire frío, mientras que una borrasca, el que fuera huracán Erin que circula en dirección noroeste por el Atlántico, podría traer aún mayor inestabilidad. Cesará el descenso térmico y volverán las altas temperaturas a casi toda España en los próximos días. El casi, como ya saben ustedes que suele ocurrir, será la provincia de Huelva, aquí todo lo que nos dan a conocer sobre ascenso térmico, lluvias y granizos no vale. Estamos en otro mundo. Afortunadamente, porque esos temporales que han saltado a las portadas de los informativos se han traducido en la provincia de Huelva en unas temperaturas más agradables, en un descenso de las temperaturas que aún continuará este fin de semana, trayendo a la provincia un ambiente casi otoñal.

Seguiremos con un verano muy agradable hasta mañana viernes, que será cuando incluso las temperaturas bajen más en la provincia de Huelva. Este llevar la contraria a lo que va a estar ocurriendo en toda España se debe a la aproximación por poniente de una potente vaguada que nos afecta a nosotros, en primer lugar, y luego, como no podía ser de otra manera, al resto de España, que verá cómo las temperaturas descienden tal como ocurrirá este fin de semana en nuestra provincia. Y reinando sobre la vaguada, tendremos el huracán Erin, que va a pasar a ser borrasca en estos días, quiere decir que en lugar de alimentarse de la humedad directamente del mar, actuará ya como una borrasca normal y corriente, con sus frentes y sus encontronazos de masas de aire distintas.

Mapa de superficie AEMET

En el caso de Huelva, y una vez más, el paso de esta borrasca por el norte de Europa simplemente nos traerá un cambio en las temperaturas, o por mejor decir continuaremos con temperaturas más bajas todo el fin de semana. Erin, el ex huracán, lo que si va a propiciar es un cambio en la dinámica general atmosférica, de ahí este sorprendente nuevo descenso en las temperaturas. Lo que resta de mes, según apuntan los modelos, el verano será bastante otoñal. Cosas de la meteorología, no se apuren.

Predicción por comarcas para el fin de semana

Sierra. Continuarán las temperaturas moderadas, por encima de los treinta, en casi toda la Sierra, a excepción de las zonas más altas, donde no se alcanzarán los treinta en todo el fin de semana. El domingo se notará un descenso acusado de las temperaturas, hasta el punto de que en algunas zonas el termómetro no alcanzará ni los 25ºC. Las mínimas por debajo de los veinte grados todo el fin de semana, e incluso en localidades como Cortegana bajarán hasta los doce o trece grados tan sólo el fin de semana. Los cielos permanecerán despejados hasta el domingo, cuando se cubrirán e incluso podrían dejar alguna leve precipitación en la parte más occidental. Vientos flojos y variables.

Andévalo. El fin de semana continúa el descenso térmico, hasta el punto de que se notará un ambiente otoñal ya el sábado. Las todavía altas temperaturas desaparecen el sábado, cuando ya los treinta grados ni se alcanzarán siquiera. En el caso de las mínimas, siempre por debajo de los veinte, con mañanas frescas. Cielos despejados y nubosidad para acabar el fin de semana con ese ambiente otoñal que se anuncia. Los vientos serán flojos y normalmente de poniente.

Campiña-Condado. Mínimas por debajo de los veinte y máximas que a partir del sábado ni alcanzarán los treinta. Ambiente otoñal el fin de semana con un domingo cubierto. Vientos variables, de moderados a flojos.

Litoral. El fin de semana temperaturas por debajo de los treinta hasta en la capital y en otras zonas más alejadas de la línea de costa, donde el mercurio no alcanzará los treinta. Las mínimas por debajo de los veinte nos dejarán unas mañanas fresquitas. Cielos despejados a excepción del domingo, que estará nublado. Vientos moderados y normalmente del noroeste.