El impresionante hotel que está muy cerca Huelva y te permite dormir en un convento del siglo XVI con vistas espectaculares de la sierra

Dormir en un antiguo convento convertido en hotel es una experiencia que combina historia, serenidad y encanto. Estos edificios, restaurados con cuidado, conservan su estructura original pero ofrecen todas las comodidades actuales. Con lo cual, alojarse en ellos permite disfrutar de un entorno tranquilo, con espacios amplios y una atmósfera única que combina pasado y presente. En la provincia de Huelva, el Hotel Convento Aracena & SPA es uno de los ejemplos más conocidos, pero no el único.

Y es que, aunque no sea en la propia provincia onubense, muy cerca de la Sierra de Huelva se encuentra otro hotel impresionante que ocupa un convento del siglo XVI y ofrece unas vistas privilegiadas. Una opción ideal para quienes buscan descanso, autenticidad y un entorno natural incomparable.

Este es el convento del siglo XVI donde puedes dormir con vistas espectaculares de la sierra de Huelva

Concretamente, a solo unos kilómetros de la provincia de Huelva, en la localidad extremeña de Fuentes de León (Badajoz), se encuentra el Hotel Boutique Convento San Diego, un alojamiento de cuatro estrellas con mucho encanto que ocupa un antiguo convento del siglo XVI. Su ubicación, muy próxima a pueblos onubenses como Cumbres Mayores o Cañaveral de León, lo convierte en una escapada perfecta para quienes quieren descubrir esta zona de la Sierra.

El edificio ha sido cuidadosamente restaurado para conservar su estructura original (con arcos majestuosos, piedra vista y galerías con azulejos), pero adaptado con un diseño contemporáneo que resalta su belleza histórica. El resultado es un espacio tranquilo y acogedor, ideal para desconectar y disfrutar de las vistas a la campiña y la sierra. Pasear por sus pasillos, contemplar las vigas de madera o relajarse en el patio central son parte de la experiencia, así como bañarse en su piscina al aire libre durante los meses de más calor. Además, en los jardines del antiguo convento es posible darse un baño en el río que los rodea.

Imágenes del Hotel Boutique Convento San Diego Booking

Todo esto, desde unos 142 euros la noche, para vivir una estancia única en un entorno con historia y encanto natural.