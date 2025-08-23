La Junta acoge hasta junio a 78 mujeres en los centros de Huelva para víctimas de violencia de género

Un total de 78 mujeres han ingresado en los centros integrales de la Junta de Andalucía en Huelva para víctimas de violencia de género durante este primer semestre del año, un 34,5% más que en el mismo periodo de 2024. Asimismo, se ha acogido a 46 menores que acompañan a sus madres. De esta manera, entre enero y junio se ha atendido a 124 personas, que suponen el 10,1% del total de acogimientos en Andalucía.

Los recursos de acogida de Huelva, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), comprenden el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La responsable andaluza de Igualdad, Loles López, ha destacado en una nota que servicio supone «un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijos«. A este respecto, ha señalado que »la violencia de género es una realidad y, por ello, hay que seguir trabajando en la prevención y fortalecer el apoyo a las víctimas«.

López ha explicado que «el servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía se fundamenta en una intervención integral que promueve la recuperación de las víctimas en todos los ámbitos, por ello, incluye atención psicológica, social, socioeducativa y asesoramiento jurídico«.

En este punto, ha recordado que las mujeres ingresan en estos centros junto a sus hijos y, por ello, ha resaltado, «el servicio se centra en favorecer que la población infantil y juvenil vuelva a la cotidianeidad, tanto educativa como social y afectiva, en el menor tiempo posible».

Medio millar de plazas en la región

Así, estos recursos han acogido hasta junio en Huelva a 124 personas, 78 mujeres y 46 menores. El centro de emergencia ha tenido la mayor ocupación con un total de 90 personas (59 mujeres y 31 menores); la casa de acogida ha albergado a 29 víctimas de violencia de género (16 mujeres y 13 hijos); y los pisos tutelados han estado ocupados por tres mujeres y dos menores. En el caso de Andalucía, este servicio ha acogido a un total de 1.220 personas, 731 mujeres y 489 menores.

Esta red, que cuenta con centros en todas las provincias andaluzas y 500 plazas, permite que «ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida», según ha asegurado la Consejería.

El servicio se sustenta en tres niveles de atención: los centros de emergencia son espacios que prestan protección a las víctimas, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia las 24 horas, durante 365 días. Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida y una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia.

Y, finalmente, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres y a los menores que las acompañen cuando puedan vivir de forma independiente.