La Junta reparte 3,8 millones de euros entre 244 colegios e institutos de Huelva para que mejoren su climatización

La pésima climatización de muchos centros educativos andaluces es una queja reiterada de las comunidades educativas. Tanto es así que unas 200 Ampas se unieron hace tiempo bajo la denominación de Escuelas de Calor para hacer de este asunto su principal caballo de batalla. Este jueves, la Junta informaba a los medios que antes de que acabe el año se van a repartir 3,86 millones de euros entre 244 centros educativos -Infantil, Primaria, Secundaria, Especial, Permanente, Formación Profesional y conservatorios- de Huelva.

La principal novedad que trae consigo este plan, de nombre 'Mejora tu Centro', es el sistema de ejecución. A diferencia de otras inversiones, el dinero adjudicado a cada centro se le ingresará directamente en la cuenta de gastos de funcionamiento antes de final de año. Desde la Administración andaluza esperan que este mecanismo agilice la ejecución de medidas, de cara a la próxima primavera, cuando empiecen a subir los termómetros.

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha explicado a través de una nota de prensa que esta financiación «permitirá actuaciones inmediatas para la mejora del confort climático, con especial incidencia en los meses de altas temperaturas, con un impacto en el sistema educativo al mejorar las condiciones ambientales del aprendizaje, y socioeconómico, impulsando el tejido empresarial local».

¿Y en qué podrán destinar el dinero los centros educativos? En la instalación de toldos o porches, la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones que se lleven a cabo. Hay que recordar que en muchos colegios andaluces, hay sistemas de aire acondicionado y calor gracias a las aportaciones que realizan los padres a través de las Ampas.

Reparto por comarcas

De esos casi cuatro millones que se van a movilizar en la provincia, casi 1,6 se destinarán a 83 centros de los siete municipios del Área Metropolitana: Huelva, Moguer, Aljaraque, Punta Umbría, Gibraleón, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto. Un total de 751.811 euros tendrá como destino 50 centros de 16 municipios del Condado; 719.302 euros llegarán a 44 centros de cinco municipios de la Costa Occidental; 341.678 viajarán a 27 centros de 13 poblaciones del Andévalo; 30 centros de 19 poblaciones de la sierra se repartirán 327.588, mientras que diez centros de seis municipios de la Cuenca Minera se beneficiarán de 132.568 euros.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo ha indicado que el nuevo Plan 'Mejora tu Centro' es «una medida concreta, útil y complementaria al Plan de Bioclimatización«, que garantiza que los escolares andaluces aprendan en »aulas confortables, saludables y sostenibles, adaptadas a las distintas realidades climáticas del territorio, y refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con una educación de calidad y unas infraestructuras modernas, eficientes y seguras«.

El Plan de Bioclimatización, orientado a reducir las temperaturas en las aulas andaluzas con la implantación de un sistema de refrigeración junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable, ha llegado a Huelva a 34 centros. Desde la Junta aseguran que ese pequeño porcentaje del total de centros de la provincia se irá ampliando.

