El mágico hotel de un pueblo de Huelva que enamora a las guías de viajes: «Un oasis de desconexión para escapar del estrés del mundo»

Entre montañas, silencio y el aroma de los castaños, hay un rincón en la Sierra de Aracena que parece detenido en el tiempo. En Almonaster la Real, uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra el Hotel Luz Almonaster, un pequeño alojamiento que ha conquistado a los viajeros y que la Guía Repsol describe como «un oasis de desconexión para escapar del estrés del mundo».

El hotel ocupa una antigua casona restaurada con mimo, situada en pleno casco histórico, frente a la iglesia del pueblo y muy cerca de su emblemática mezquita andalusí. Cada detalle de su interior está pensado para ofrecer calma y belleza. Con solo diez habitaciones, todas bautizadas con nombres de mujeres de la familia de los propietarios, el ambiente es cálido, íntimo y profundamente personal.

En la Guía Repsol entre sus recomendaciones más especiales

La Guía Repsol lo incluye entre sus recomendaciones más especiales para dormir en Huelva, destacando su carácter auténtico y su capacidad para hacer sentir al viajero «como en casa». Su pequeño jardín con piscina, el desayuno de repostería casera y la atención cercana de sus anfitriones, Toni e Inma, convierten la estancia en una experiencia que va más allá del simple descanso. «Llevamos cinco años sin un día libre, trabajamos de lunes a domingo porque el hotel abre los 365 días del año, pero nos gusta porque el negocio es muy satisfactorio. Hemos ido aprendiendo a base de ensayo-error», señala Toni en una publicación en la Guía Repsol.

Instalaciones del Hotel Hotel Luz Almonaster

Los fundadores abrieron el hotel en 2019 con la idea clara de crear un refugio donde el viajero pudiera reconectar con la naturaleza sin renunciar al confort. Lo consiguieron. El Luz Almonaster combina diseño contemporáneo con materiales tradicionales, luz natural y aromas del campo. Desde sus terrazas se divisa el perfil blanco del pueblo y las ondulaciones verdes de la sierra. La ubicación es otro de sus grandes encantos. Aquí no hace falta coche. Todo se puede recorrer a pie, las callejuelas empedradas, la mezquita del siglo X, los miradores o los senderos que se pierden entre alcornoques.

El reconocimiento de la Guía Repsol ha consolidado al Hotel Luz Almonaster como uno de los mejores destinos para una escapada en otoño o invierno. Un lugar pequeño y luminoso que ha hecho de la sencillez su mayor lujo. Porque a veces, para recuperar el equilibrio, basta con una chimenea encendida, un desayuno casero y una ventana abierta a la sierra.