El pequeño pueblo de Huelva que tiene uno de los mejores cielos de España para ver estrellas: un tesoro escondido entre la naturaleza

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche a parte de ofrecer gastronomía, tradición y un entorno natural inigualable, también ofrece la posibilidad de trasladare a 'las estrellas'. El municipio onubense de La Nava se ha consolidado como uno de los destinos más sorprendentes para los amantes de la astronomía. Su ubicación aislada, rodeada de naturaleza y lejos de grandes núcleos urbanos, le permite mantener una calidad ambiental excepcional que también se refleja en su bóveda celeste. Las noches en esta localidad serrana ofrecen un espectáculo luminoso que atrae a quienes buscan disfrutar del firmamento en su máximo esplendor.

Un paraíso para el astroturismo en plena sierrra

La Nava goza de un cielo particularmente limpio, con escasa contaminación lumínica, lo que facilita contemplar estrellas, constelaciones o incluso fenómenos celestes con una nitidez difícil de encontrar en otras zonas del país. «La Iniciativa Starlight trata de certificar primero y conservar a posteriori aquellos lugares cuyo cielo nocturno atesora valores de oscuridad excepcionales, permitiendo la puesta en valor del mismo desde el punto de vista de la conservación y del turismo», según cuentan desde el Ayuntamiento de la Nava en su página web.

Imagen noctura de la erminta de La Nava bajo las estrellas ayto la nava

La calidad de su firmamento convierte al municipio en un destino idóneo para quienes buscan una experiencia tranquila, auténtica y en contacto directo con la naturaleza más pura. Además de sus noches estrelladas, el pueblo invita a recorrer senderos, conocer su patrimonio y disfrutar del ritmo pausado de la vida serrana.

La Nava se ha convertido en un refugio para viajeros y aficionados a la astronomía que encuentran aquí un lugar perfecto para desconectar y levantar la vista sin que las luces artificiales roben protagonismo al cielo. Una escapada a La Nava puede ser la oportunidad de reencontrarse con ese asombro que solo se siente cuando el universo se abre por completo ante nuestros ojos.