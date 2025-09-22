La Policía busca urgentemente a los familiares de un hombre con alzheimer desorientado en La Antilla

El hombre que ha sido encontrado desorientado

La Policía Local de Lepe ha difundido este lunes un aviso urgente para tratar de localizar a los familiares de un hombre con Alzheimer que ha sido encontrado desorientado en la zona de La Antilla.

Según han informado los agentes, tras más de una hora junto a él no ha sido posible identificarlo ni se ha recibido ninguna llamada comunicando su desaparición. El hombre asegura estar alojado en La Antilla, aunque no ha podido aportar más datos que faciliten su identificación.

Piden la colaboración ciudadana

La Policía Local solicita la colaboración ciudadana para resolver la situación cuanto antes. Cualquier persona que pueda aportar información que conduzca a su plena identificación puede ponerse en contacto con el cuerpo policial a través del teléfono 959 38 00 92.

Desde la Jefatura agradecen de antemano la colaboración vecinal en este tipo de casos, especialmente sensibles dada la vulnerabilidad de la persona afectada.