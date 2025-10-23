Un pueblo de Huelva celebra su feria de octubre este fin de semana: habrá degustaciones, atracciones y actuaciones musicales

Un pueblo de Huelva se va de feria de este mes. Se trata de Trigueros, que este fin de semana celebra su tradicional Feria de Octubre, un evento con casi dos siglos de antigüedad cuyo origen se remonta a 1827, cuando una Real Orden concedió al municipio el privilegio de poder celebrar una feria anual el segundo domingo de octubre.

Los vecinos de la localidad y los asistentes en general podrán disfrutar durante tres días de esta popular feria que mantiene su esencia tradicional y sirve para promover el comercio y la hostelería local.

La edición de este año, como viene siendo habitual, también contará con una amplia programación de actividades y tres grandes espacios temáticos: la Gastroferia, dedicada a la gastronomía local y provincia; la Feria de Muestras, un escaparate del tejido económico y asociativo; y la Feria de Vehículos, que contará con la participación de talleres y concesionarios de la comarca.

Horarios y programación

La edición de este año de la Feria de Octubre se celebrará del 24 al 26 de octubre. La inauguración oficial tendrá lugar el primer día a las 14:00 horas cuando el alcalde Vidal Blanco realice el tradicional corte de la cinta. A partir de entonces, los asistentes podrán disfrutar de un gran número de actividades de todo tipo, desde degustaciones gastronómicas hasta espectáculos familiares o conciertos en directo.

Viernes 24 de octubre 14.00 horas: Inauguración oficial a cargo de Vidal Blanco, alcalde de Trigueros

17.30 horas: Café de Mayores

19.00 horas: DualShow

22.30 horas: Fitovoltaje, Tributo a Fito & Fitipaldis

00.00 horas: Ortega DJ Session

Sábado 25 de octubre 13.00 horas: Les Buffons do Roi, actuación familiar

18.00 horas: El Patio, en concierto

20.00 horas: Komando Solera, en concierto

00.00 horas: Francci Boni, sesión DJ

Domingo 26 de octubre 16.30 horas: Antonio Díaz y su banda, en concierto

18:30 horas: Fin de fiesta con el concierto de Punto y seguido

Horario y precio de las atracciones

Los más pequeños también podrán disfrutar de numerosas atracciones en la Feria. Estas abrirán a partir de las 17:00 horas el viernes 24 y a partir de las 12:00 horas durante los días 25 y 26 con un precio unificado de tres euros. Desde las 18:00 hasta las 19:00 horas, además, tendrá lugar el horario reservado sin ruidos para niños y niñas con alta sensibilidad y con trastornos del espectro autista.

La Feria de Octubre de Trigueros es una fiesta única que representa a la perfección la identidad de sus habitantes y que pone en valor la tradición del municipio. Un plan muy interesante para todas las personas que quieran descubrir los encantos de este pueblo onubense.