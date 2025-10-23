Este es el pueblo de Huelva que tienes que visitar obligatoriamente según la revista Viajar: conserva su esencia medieval y tiene aroma a jamón ibérico

La Sierra de Huelva se ha convertido en uno de los principales destinos del turismo rural. Esto se debe, fundamentalmente, a que esta zona de la provincia cuenta con un sinfín de pequeños pueblos que son conocidos por su belleza y su encanto. Es el motivo por el que numerosas publicaciones de viajes recomiendan visitarlos.

El último ejemplo de ello ha sido la revista Viajar, que ha publicado recientemente un artículo en el que habla sobre uno de los pueblos más encantadores de la provincia de Huelva. Un municipio que se encuentra en plena sierra y es conocido por su patrimonio histórico y por ser el lugar donde se puede disfrutar uno de los productos más valiosos del mundo.

La recomendación de la revista Viajar

El pueblo de Huelva que la revista Viajar recomienda visitar es Cortegana. Esta localidad de 4.500 habitantes es una de las más conocidas de Huelva. Se encuentra en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche y, además, está declarado como uno de los pueblos mágicos de España.

Las personas que visitan Cortegana, además, pueden disfrutar de su increíble patrimonio histórico. Su impresionante castillo del siglo XIII declarado bien de interés cultural, la Iglesia del Divino Salvador, la Ermita de San Sebastián o la plaza de toros, son algunos de los lugares más destacados de este municipio que, según Viajar, «conserva con orgullo su esencia medieval».

Imagen del Castillo de Cortegana h24

En su artículo, la revista también destaca el increíble entorno natural que rodea Cortegana, donde es posible encontrar bosques de gran belleza, dehesas centenarias y varias rutas de senderismo que ofrecen la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

El jamón de Cortegana

Aunque sin duda alguna, si por algo es conocido Cortegana es por su gastronomía. Más concretamente, por su jamón. Esta localidad es una de las principales productoras de embutidos y jamones de España. Allí, además, se produce un jamón elaborado con cerdo ibérico de bellota que está considerado como uno de los más valiosos del mundo.

Imagen de archivo de un cortador de jamón h24

Son algunas razones que convierten a Cortegana en un destino ideal para las personas que quieran disfrutar de la Sierra de Huelva. Un municipio con un encanto único donde es posible visitar monumentos históricos, disfrutar de un entorno natural de gran belleza y degustar un jamón exquisito.