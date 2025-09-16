El pueblo de Huelva que está entre los cinco destinos rurales más buscados en Google: una joya de la provincia ubicada en plena sierra

Aracena se ha consolidado como uno de los grandes referentes del turismo rural en España. El municipio onubense aparece entre los cinco pueblos más buscados en Google en 2024, según el «Estudio de Búsquedas de Turismo Rural» elaborado por Sensación Rural y la agencia o10media, con más de 26.000 consultas registradas a lo largo del año. Este dato sitúa a la localidad serrana en el cuarto puesto del ranking nacional, confirmando su atractivo para quienes buscan naturaleza, patrimonio y desconexión.

El estudio refleja que, aunque las búsquedas relacionadas con turismo rural en España descendieron un 14 % respecto a 2023, Aracena se mantiene como destino de primer nivel. Solo en la provincia de Huelva se contabilizaron unas 153.000 búsquedas, un volumen que pone de relieve el peso creciente de este tipo de escapadas en la zona.

Aracena (Huelva) adobestock

La clave del éxito de Aracena está en su combinación de paisaje, historia y gastronomía. Situada en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ofrece un entorno natural privilegiado para los amantes del senderismo y de la vida al aire libre. A ello se suma la Gruta de las Maravillas, uno de los grandes tesoros subterráneos de Andalucía, y un casco urbano con monumentos y rincones llenos de historia. Además, la localidad se ha ganado un nombre propio en la cocina, con productos como el jamón ibérico de Jabugo que atraen tanto a visitantes nacionales como a turistas de otras regiones.

El informe también revela tendencias en los hábitos de viaje. Octubre se sitúa como el mes con mayor número de búsquedas, seguido de agosto y septiembre, lo que muestra la fuerza del turismo rural en otoño y durante las vacaciones estivales. En cuanto al origen de los viajeros, casi un tercio de las consultas proceden de la propia provincia de Huelva, lo que confirma la importancia del turismo de proximidad. Aun así, hay un notable interés desde Sevilla, Madrid, Málaga y Cádiz, lo que amplía el alcance del destino.

Con estos datos, Aracena no solo refuerza su posición como referente turístico en la provincia de Huelva, sino que se consolida como uno de los pueblos rurales más atractivos de España, capaz de seducir tanto a quienes buscan escapadas cercanas como a quienes llegan desde otros puntos del país.