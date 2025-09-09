El secreto mejor guardado de la Sierra de Aracena: un manantial de agua limpia y cristalina en el que puedes bañarte

Adentrarse en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es un plan que nunca falla ya que siempre hay algún nuevo rincón por descubrir. En ella, se esconde un lugar natural que pocos conocen incluso dentro de la comarca. Se trata de Charco Hondo, una poza de agua de manantial tan limpia como fría, rodeada de vegetación y silencio, que sorprende a quienes llegan hasta ella. Como bien cuenta @destinosuroeste en una publicación de Tik Tok «Huelva no solo tiene playas impresionantes, también una sierra con maravillas naturales donde refrescarse en verano».

¿Cómo se puede llegar hasta Chaco Hondo?

El manantial se encuentra en el término municipal de Alájar, en el camino que conduce a la Ermita de San Bartolomé. El acceso es sencillo tanto a pie como en coche, aunque no existe un aparcamiento oficial ni está señalizado como zona de baño. Lo más habitual es dejar el coche al inicio del sendero y recorrer andando unos cinco kilómetros entre ida y vuelta, un paseo agradable que permite disfrutar del entorno natural.

#sierradearacena #sierradearacenaypicosdearoche #huelvaturismo #alájar #cortelazor #cañaveraldeleon #piscinasnaturalesandalucia #andalucía #sierrahuelva #huelvaprovincia #zonasdebañoandalucía ♬ sonido original - Jhey :) @destinosuroeste Más info 👇🏼 Huelva no solo tiene playas impresionantes, también una sierra con maravillas naturales donde refrescarse en verano. ¡Guarda estos tres lugares increíbles del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche! 📍La Laguna (Cañaveral de León) Una antigua alberca acondicionada para el baño en pleno pueblo. La calidad del agua es increíble y también las vistas. La entrada es gratuita, el aparcamiento cuesta 2 euros y se aceptan donativos para el mantenimiento. 📍Charco Hondo (Alájar) Una poza de agua de manantial en los alrededores de este precioso pueblo onubense. No es una zona habilitada para el baño ni hay aparcamiento oficial, pero es bastante accesible. No es muy grande, pero tiene profundidad y se encuentra en un lugar idilico. 📍Charco Malo (Cortelazor la Real) Una de las rutas de senderismo más bonitas de la Sierra de Aracena, de unos 4 km ida y vuelta y dificultad moderada con una bajada bastante pronunciada. ⚠️ Cuida el entorno, no dejes basura y extrema la precaución por riesgo de incendios. Lleva escarpines para evitar resbalar al andar por el río. ¿Cuál te gusta más? #huelva

Charco Hondo es un lugar muy apreciado por los vecinos, que suelen acudir para llenar garrafas de agua o refrescarse en verano. De hecho, la tradición de bañarse en sus aguas cristalinas cobra protagonismo durante la romería de agosto, cuando los locales se lanzan a la poza en un ambiente festivo. Fuera de esas fechas, el enclave suele estar en calma y es posible encontrarlo vacío en la mayoría de las ocasiones, como le ocurrió a esta joven tiktoker, quien lo visitó en un tranquilo sábado de julio.

Aunque el baño no está regulado ni el lugar cuenta con servicios habilitados, la magia de Charco Hondo está precisamente en su carácter virgen y poco conocido. Además de acercarse al manantial, la zona es ideal para realizar rutas de senderismo, visitar la propia Ermita de San Bartolomé o perderse por los senderos de Alájar, uno de los pueblos más pintorescos de la sierra.

Quienes lo conocen dudan entre compartir su ubicación o mantenerla en secreto, pero confían en que los visitantes actúen con responsabilidad: no dejar basura, respetar la tranquilidad del lugar y conservar la pureza de sus aguas. Al fin y al cabo, Charco Hondo es uno de esos tesoros naturales que la Sierra de Aracena guarda celosamente y que solo se mantienen intactos si se protegen entre todos.