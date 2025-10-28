En este pueblo de Huelva puedes visitar un cortijo maldito: «Hay un fantasma que pasea por la noche por sus pasillos»

Huelva es una provincia con más historias paranormales de las que muchos imaginan. El antiguo convento de las Agustinas, la Casa del Silencio o el callejón de las Siete Muertes son algunos de los escenarios onubenses en torno a los que rondan historias de lo más misteriosas que han originado leyendas de todo tipo.

En este sentido, en Aracena destaca un cortijo del que pocos quieren hablar. Un edificio abandonado que se ha ganado la fama de estar maldito, propiciada por la historia que se cuenta de que un fantasma recorre sus pasillos. «¿Te sabes la historia del fantasma del cortijo de la Sierra de Aracena? Pues vente, que te lo cuento», dice una guía turística de Huelva a través de su cuenta de TikTok (@gemadmp_).

Así es el cortijo maldito que se encuentra en la Sierra de Aracena

«Pues resulta que en la Sierra de Aracena había un cortijo, que ahora mismo está en ruinas, que ha sido testigo de numerosos relatos paranormales a lo largo de los años. Esta casa, que en algún momento estuvo llena de recuerdos felices, ahora mismo se encentra envuelta en una serie de historias y sucesos extraños que no dejan indiferentes a nadie, ya sea a los que van a hacer urbes o solo por curiosidad«, comenta de primeras esta guía turística, antes de pasar a explicar todo lo que envuelve a este edificio.

Gema afirma que «este cortijo ya se encuentra abandonado desde hace décadas. Y lo curioso es que pareció ser conocido por un fantasma que todavía sigue rondando sus pasillos. La historia es tan triste como aterradora. Y es que se cuenta que en el siglo XIX la familia que habitaba en este cortijo tuvo una serie de desgracias, una detrás de otra«.

En concreto, la historia paranormal de este lugar gira en torno a que «la hija de la familia estaba comprometida con un señor muchísimo más mayor que ella, que era de esos típicos arreglos matrimoniales que se hacían en la época, que ya son una historia de horror de por sí. ¿Qué pasaba? Pues que ella se había enamorado de uno de los trabajadores que trabajaba allí, en el cortijo, y que tenía más o menos su edad. Cuando la familia conoce este romance prohibido deciden encerrarla en una de las habitaciones del segundo piso. Sola, triste y desesperada, como estaba la pobre allí encerrada, pues decide quitarse la vida dentro de ese cortijo«. Así pues, »desde entonces se cuenta que su espíritu sigue vagando por los pasillos, sobre todo en las noches más oscuras, para volver a revivir ese horror que pasó«

Con respecto a los testimonios que refuerzan ese carácter maldito del cortijo, esta guía cuenta el de «una vecina que asegura haber tenido un encuentro paranormal en el 2015. Y es que resulta que ella iba andando cerca de la finca, dando una vueltecita con su hermano, sobre las once de la noche, cuando vieron una luz rara en una de las ventanas. Claro, ellos pensaron que podían ser unos simples curiosos. ¿Qué pasa? Que, de repente, la luz desaparece y, a los pocos segundos, escucharon un susurro al ladito suya. Total, que el hermano salió corriendo y la mujer, detrás«. Otro testimonio es el de »un cazador que solo rondaba por esa zona cuando tenía que cazar. Esta historia pasó en el 2018 y, según cuenta él, estaba cazando cuando se acercó a la propiedad. Ahí se dio cuenta de que, en la puerta de la casa, había una muchacha vestida de blanco. Él pensó que era una especie de broma, o algo así, así que intentó acercarse hacia la muchacha. ¿Qué paso? Que nada más dio tres pasos para adelante, la muchacha desapareció delante de él«.

Por último, Gema explica que «los relatos de apariciones no es lo único que ha sido documentado en el cortijo. Y es que resulta que muchos investigadores de lo paranormal y curioso han conseguido numerosas pruebas dentro de la casa; las típicas, los cambios de temperatura drásticos, los objetos que se mueven solos, los ruidos que no vienen de ningún lado, los golpes, etcétera. Y a pesar de los esfuerzos de los expertos para buscar una explicación lógica, todavía no hemos llegado a ese momento«.