La casa de la Sierra de Huelva donde suceden fenómenos paranormales: se escuchan voces misteriosas y los objetos se mueven solos

En la Sierra de Huelva circulan relatos sobre una vivienda conocida como la Casa del Silencio o Casa de los Suspiros, famosa por las historias paranormales que la rodean. La leyenda ha captado la atención de algunos usuarios tras la publicación de un vídeo en TikTok por la guía turística onubense @gemadmp_, quien recopila los relatos más conocidos y los testimonios de quienes afirman haber experimentado sucesos extraños en la casa.

Construida en 1923 por una familia acomodada, la vivienda fue abandonada en 1942 sin que se conozcan los motivos. Desde entonces ha tenido varios propietarios, aunque ninguno ha permanecido mucho tiempo. La casa ha sido ofrecida en venta o alquiler sin éxito, mientras que los rumores y leyendas sobre fenómenos paranormales -como objetos que se mueven solos, radios que se encienden sin explicación, llantos de niños y voces misteriosas- han persistido durante décadas.

Una leyenda dramática alrededor de una niña

El origen de la leyenda se centra especialmente en la figura de una niña, protagonista de distintas versiones de la leyenda. Mientras algunos relatos hablan de Sara, una menor que sufrió maltrato por parte de sus padres y cuyo espíritu supuestamente continúa en la casa cuidando sus muñecas; otros mencionan a Carmen, cuya foto y mechón de pelo habrían sido hallados por un senderista junto a una nota pidiendo perdón, sugiriendo una muerte prematura dentro de la vivienda.

En las últimas décadas, algunas personas se han atrevido a entrar y aseguran haber escuchado advertencias, como la sicofonía grabada por un grupo de amigos en 2013 que decía «no entréis»; o haber sentido presencias físicas, como un excursionista en 2022 que relató haber percibido manos sobre sus hombros sin que hubiera nadie.

Por su parte, los mayores del pueblo recuerdan que la casa simplemente apareció abandonada, mientras que otras versiones sugieren que la niña nunca encontró descanso, convirtiendo la casa en parte de una maldición ligada a su muerte prematura o a rituales familiares realizados para intentar traerla de vuelta.

Una casa sin ubicación confirmada

Uno de los aspectos más llamativos de la historia es que la ubicación exacta de la vivienda no es pública ni verificada, lo que ha alimentado la teoría de que la historia podría ser completamente legendaria. Lo que sí se mantiene constante es que las historias forman parte del folclore y las leyendas populares de Huelva, transmitidas de generación en generación y retomadas por medios locales y creadores de contenido como Gema.

Así, la Casa del Silencio o de los Suspiros continúa siendo un símbolo del folclore onubense, atrayendo la curiosidad de quienes buscan historias de misterio y fenómenos extraños en la provincia.