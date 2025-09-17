El pueblo de la Sierra de Aracena que los propios onubenses recomiendan para visitar: «Mirad qué calles más bonitas»

Alájar, uno de los pueblos con más encanto de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha vuelto a convertirse en protagonista gracias a un vídeo viral en TikTok. El usuario onubense @javiseracardenas ha compartido recientemente unas imágenes del municipio en las que se pueden apreciar sus calles empedradas, sus casas blancas y su atmósfera serrana. En el vídeo, el joven anima a sus seguidores a descubrir el pueblo con una frase que resume la esencia del lugar: «Mirad qué calles más bonitas».

Este visitante recomienda visitar esta localidad mientras graba el vídeo paseando por las calles de Alájar. Anima a todo el mundo acercarse hasta este rincón serrano, poniendo de relieve que incluso los onubenses sienten la necesidad de redescubrir y presumir de sus joyas locales.

Un tesoro blanco en plena sierra

Alájar, situado en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, es un municipio que cautiva a primera vista. Su entramado urbano conserva la esencia de los pueblos serranos andaluces, con calles estrechas y empinadas, fachadas encaladas y detalles florales en balcones y ventanas. Pasear por sus rincones es adentrarse en un escenario donde el tiempo parece haberse detenido.

Peña Arias Montano adobestock

El pueblo es también conocido por su cercanía a la Peña de Arias Montano, un mirador natural desde el que se contemplan unas vistas espectaculares de la sierra. Este enclave, además de su valor paisajístico, está cargado de historia, ya que fue lugar de retiro del humanista Benito Arias Montano en el siglo XVI.

Gastronomía y tradiciones

Además de su patrimonio natural y urbano, Alájar ofrece al visitante una experiencia gastronómica marcada por los productos de la sierra. El jamón ibérico de bellota, los embutidos artesanales y las setas de temporada son protagonistas en las mesas locales. Las fiestas populares, como la romería de la Reina de los Ángeles, completan la oferta cultural del municipio.

El vídeo de @javiseracardenas se ha viralizado precisamente porque muestra, con sencillez y autenticidad, la belleza de un pueblo que muchos turistas descubren por primera vez, pero que los propios onubenses también recomiendan visitar. Con publicaciones como esta, Alájar refuerza su imagen como destino imprescindible en la provincia de Huelva para quienes buscan naturaleza, tradición y tranquilidad.