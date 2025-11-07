Sale a la venta una de las fincas más impresionantes de Huelva: vale más de un millón y medio de euros y cuenta con seis casas

Una espectacular finca rústica situada en el municipio de La Nava, en pleno corazón de la Sierra de Huelva, acaba de salir al mercado por un precio de 1.630.00 euros. La propiedad, que se encuentra publicada en el portal inmobiliario Idealista, destaca por su tamaño, su privilegiado entorno natural y las múltiples construcciones que alberga en su interior.

El terreno cuenta con una superficie que supera las 36 hectáreas de terreno y 1060 metros cuadrados construidos, una extensión que ofrece privacidad total y una integración absoluta con la naturaleza serrana. En su interior se distribuyen hasta seis viviendas independientes, con 25 habitaciones, entre ellas una gran casa principal recientemente reformada y varias casas auxiliares perfectas para alojar a invitados o habilitar como negocio rural.

Una de las principales señas de identidad de esta finca es su entorno. Ubicada en La Nava, un pequeño y encantador pueblo de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la zona es conocida por su paisaje de dehesas, arroyos, castañares y senderos que atraen cada año a amantes del turismo rural y de la vida tranquila en la naturaleza. La finca se encuentra además muy cerca de algunos de los destinos más valorados de la provincia, como Aracena o Jabugo, tierra de uno de los productos estrella de Andalucía, el jamón ibérico.

Imágenes de la vivienda idealista

Una finca con todo tipo de comodidades

La propiedad dispone también de otras comodidades como amplias zonas exteriores, caminos internos para recorrer la finca, áreas de cultivo y grandes posibilidades para proyectos vinculados al sector turístico o agropecuario. Su oferta se dirige tanto a quienes buscan una vivienda exclusiva en plena sierra, como a inversores interesados en explotarla como complejo rural.

Con todas estas características, no es extraño que esta finca se haya convertido ya en uno de los inmuebles en venta más llamativos de Huelva. Una oportunidad única para quienes sueñan con vivir —o invertir— en un entorno natural privilegiado, rodeado de tranquilidad, historia y autenticidad serrana.