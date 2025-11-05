Estos son los seis pueblos de Huelva que optan a ser 'pueblos mágicos' de España 2025: así puedes votar por ellos

La provincia de Huelva vuelve a demostrar que su encanto va mucho más allá de sus playas. Este año, seis pueblos onubenses compiten por entrar en el selecto club de los «Pueblos Mágicos de España 2025», una distinción que reconoce a aquellos destinos que combinan patrimonio, naturaleza, cultura y una identidad tan arraigada que se siente en cada rincón. Se trata de Cumbres Mayores, Higuera de la Sierra, Minas de Riotinto, Cortegana, Palos de la Frontera y Puerto Moral, seis localidades muy diferentes entre sí, pero con una magia común.

Cumbres Mayores

Cumbres Mayores adobestock

El visitante que llegue hasta Cumbres Mayores descubrirá un pueblo serrano en lo alto del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su imponente castillo de Sancho IV, del siglo XIII, domina un entramado de calles estrechas donde la tradición ibérica es casi religión, jamones y embutidos de calidad suprema que forman parte de su vida y sus fiestas. Historia y gastronomía se dan la mano en un municipio que conserva el sabor auténtico de la dehesa.

Higuera de la Sierra

Higuera de la Sierra adobestock

Muy cerca, Higuera de la Sierra se presenta como un remanso de paz vestido de blanco. Conocida por su emblemática Cabalgata de Reyes, una de las más antiguas de España, este pueblo combina la belleza de su casco tradicional con un entorno natural que invita a caminar entre encinas y respirarse despacio. Aquí la vida va a un ritmo distinto, y ese es precisamente su mayor atractivo.

Minas de Riotinto

Minas de Riotinto adobestock

El viaje continúa hacia un escenario que parece sacado de otro planeta, las Minas de Riotinto. Su río rojo y los paisajes que la minería ha tallado durante siglos la convierten en un destino único en Europa. El tren minero y el museo del Parque Minero permiten recorrer un pasado industrial que hoy se transforma en atractivo turístico, mientras científicos estudian su geología que parece sacada de otro planeta. Un lugar donde naturaleza, ciencia e historia han escrito un relato irrepetible.

Cortegana

Cortegana adobestock

También en la Sierra, Cortegana conserva uno de los castillos más impresionantes de Andalucía, una fortaleza medieval que cada verano revive con su gran Feria Medieval. Su casco histórico de casas serranas, sus senderos junto a bosques de castaños y su excelente gastronomía local lo confirman como un enclave majestuoso para los amantes de la historia y el turismo rural con carácter.

Palos de la Frontera

Palos de la Frontera adobestock

Huelva mira también al océano a través de Palos de la Frontera, un nombre ligado para siempre a la Historia universal. Desde aquí partieron las carabelas de Colón en 1492. El Monasterio de La Rábida y el Muelle de las Carabelas recuerdan aquel momento que cambió el mundo. Pero Palos no solo vive de pasado, las playas de Mazagón, su atractivo marítimo y su cocina marinera hacen de él un destino completo para conectar cultura y naturaleza.

Puerto Moral

Puerto Moral pueblos mágicos

Y la lista se cierra con Puerto Moral, el más pequeño de los candidatos, pero grande en encanto. Rodeado de dehesas declaradas Reserva de la Biosfera, es el lugar perfecto para desconectar, disfrutar del turismo a un bajo coste y conocer la vida rural andaluza tal como es, sin filtros, cercana y auténtica. Un pueblo sereno en el que el paisaje marca el pulso del día a día y donde cada visita se convierte en un descanso merecido.

¿Cómo se puede votar?

Participar es muy sencillo ya que solo hay que acceder al enlace de la encuesta habilitada y seleccionar el pueblo favorito. Un gesto rápido que puede marcar el futuro turístico de estas localidades, permitiéndoles reforzar su identidad y atraer oportunidades sin perder su esencia.

