Higuera de la Sierra entrega su Medalla de Oro al Grupo ROCA 1 de Cortegana y a la Policía Judicial de Aracena

En un acto cargado de simbolismo y reconocimiento institucional, el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra ha hecho entrega este sábado de la Medalla de Oro de la Villa a miembros del Grupo ROCA 1 de la Primera Compañía de la Guardia Civil de Cortegana y al equipo de la Policía Judicial de Aracena, en homenaje a su labor en defensa de la seguridad y el bienestar de los vecinos del municipio y su entorno rural.

El acto ha sido presidido por el alcalde, Mario Domínguez, quien ha dedicado unas palabras de profundo agradecimiento y admiración hacia las unidades homenajeadas.

«Hoy hemos celebrado un acto cargado de simbolismo, de justicia y de profunda emoción. Con esta Medalla de Oro, no solo reconocemos una trayectoria profesional impecable, sino también la calidad humana, la dedicación y la valentía de quienes forman parte de estas unidades ejemplares de la Guardia Civil», expresó el alcalde durante su intervención.

El Grupo ROCA 1 (Equipos contra Robos en el Campo) es una unidad especializada centrada en la prevención e investigación de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Su presencia ha supuesto un antes y un después en la lucha contra los delitos en el ámbito rural, aportando seguridad, cercanía y confianza a agricultores, ganaderos y vecinos de la comarca.

Por su parte, el equipo de la Policía Judicial de Aracena ha sido reconocido por su labor meticulosa, discreta y decisiva en la investigación de delitos y su apoyo fundamental al sistema judicial. Su profesionalidad ha sido clave para esclarecer casos complejos, contribuyendo a mantener la tranquilidad social y el respeto por el Estado de derecho.

Durante el acto, dos representantes de ambas unidades agradecieron el reconocimiento por parte del pueblo de Higuera de la Sierra y en especial de su alcalde, Mario Domínguez, subrayando el trabajo en equipo y la coordinación que mantienen con otras especialidades de la Guardia Civil, lo que permite reforzar la cobertura de seguridad en toda la comarca serrana.

Pilares fundamentales

«Queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento y respeto a los agentes del Grupo ROCA y de la Policía Judicial. Su compromiso, entrega y cercanía con la ciudadanía justifican con creces esta distinción. Son pilares fundamentales en la tranquilidad de nuestros pueblos», destacó el alcalde.

«Esta Medalla de Oro no es solo un símbolo. Es el abrazo colectivo de todo un pueblo porque la presencia de la Guardia Civil en Higuera de la Sierra es mucho más que una labor profesional: es compromiso, humanidad y vocación de servicio público», concluyó.

Con este reconocimiento, Higuera de la Sierra reafirma su compromiso y su lazo de confianza con la Guardia Civil, en defensa de los valores de seguridad, justicia y convivencia en el medio rural.