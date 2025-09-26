En este pueblo de Huelva puedes comprar una casa por sólo 30.000 euros: se encuentra a media hora de la capital

En la provincia de Huelva existe una amplia oferta inmobiliaria donde se incluye un gran número de viviendas que están a la venta por precios muy asequibles. Algunas de ellas se encuentran en Solvia, una compañía muy conocida que pertenecía al Banco Sabadell y que se dedica a la gestión y comercialización de activos inmobiliarios.

Una de las viviendas que están disponibles a la venta en la web de esta entidad se encuentra en un pueblo de Huelva y ha llamado la atención de los usuarios por su bajo precio. Se trata de una casa ubicada en Valverde del Camino, un municipio de 12.000 habitantes donde es posible vivir por una cantidad cercana a los 30.000 euros.

Así es la casa

Según se indica en el anuncio que está disponible en Solvia, la casa que está a la venta en Valverde del Camino tiene 120 metros cuadrados y cuenta con dos dormitorios y tres baños, además de un salón y una cocina. Son las únicas especificaciones que se indican en la web, donde están disponibles las imágenes de la vivienda.

La casa se encuentra en la calle Jesús y María y, como se puede apreciar en las fotografías, podría requerir de una reforma. La fachada, por ejemplo, tiene algunos desconchones y los azulejos de algunas estancias son antiguos. También es necesario hacer varias instalaciones, como es el caso de la cocina, y colocar nuevos muebles.

Imágenes de la vivienda Solvia

En cualquier caso, la vivienda presenta un buen aspecto y supone una gran oportunidad para las personas que quieran vivir en este encantador pueblo de Huelva o para todos aquellos que quieran realizar una inversión inmobiliaria y convertir la casa en un piso turístico.

Este es su precio

El precio de venta de esta vivienda situada en Valverde del Camino, según se indica en la oferta, es de 31.600 euros, aunque también se especifica que el precio es negociable, por lo que la cantidad final de venta podría ser incluso más baja.

Su precio, su estado y su ubicación, a sólo media hora de Huelva capital en coche, hacen que esta vivienda sea una opción de gran interés para las personas que estén pensando comprar una vivienda pero no quieran realizar un desembolso económico demasiado elevado.