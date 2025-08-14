El tiempo en Huelva: Días tórridos en el puente de agosto

Además de la extensa dorsal que ahora sí nos va a afectar o nos está afectando sobremanera, se suma una cúpula de aire cálido sobre la península y que la alta insolación propia de estas fechas alimenta de lo lindo. Miel sobre hojuelas para el calor, que hará de las suyas nuevamente en Huelva, tal como lo está haciendo desde hace ya semana y media en el resto de la península. En la provincia no nos podemos quejar, pero de este fin de semana, y hasta el próximo martes, las temperaturas volverán a subir de los cuarenta, la cifra maldita, en casi toda la provincia, a excepción del privilegiado litoral, del litoral playero habría que puntualizar, donde también hará calor, mucho calor, pero sin llegarse a las temperaturas extremas que se van a vivir en otras comarcas de la provincia de Huelva.

La playa será la salvación, pero cuidadito con lo que se hace, pues la radiación ultravioleta será muy alta, entre 9 y 10 el fin de semana según la Aemet para la provincia de Huelva, de modo que la piscina y la orilla del mar será para poco rato, protección solar y breves exposiciones al sol. Si se pueden evitar las horas centrales del día, las de mayor radiación solar, pues mejor. Y otra cuestión importante para lo que resta de semana y el puente de agosto, las mínimas tampoco darán tregua y el termómetro no bajará de los veinte, o lo que es lo mismo las noches tórridas o tropicales serán una constante, e incluso habrá zonas en las que las noches sean ecuatoriales, sin el mercurio por debajo de los veinticinco grados. Un horror. En resumidas cuentas, últimos días de una ola de calor que en Huelva ha sido intermitente y, por supuesto, sin comparación con el infierno, incendios aparte, que están sufriendo en los principales valles y, en general, todo el centro peninsular, que llevan ya más de una semana con temperaturas de récord. En Huelva el domingo, en el observatorio de Bocachanza, en el Granado, por supuesto, pero en muchas localidades, se van a registrar temperaturas por encima de los 42ºC. Veamos por comarcas cómo va a ser este puente de agosto.

l mapa de riesgos de Alcif, visor de la Aemet, AEMET

Incendios

Continúan los incendios en la provincia y el riesgo de que pueda aparecer otros distintos, es muy alto en toda la provincia. Hoy mismo, con temperaturas relativamente bajas para lo que está por venir, el nivel de riesgo según Aemet y Protección Civil es importante, luego lo que viene el fin de semana será extremo y probablemente en toda la provincia. Es evidente que la estupidez humana está detrás de muchos incendios, pero este calor extremo que vamos a vivir el fin de semana tampoco se queda atrás. Según el visor de probabilidad de incendios de la Aemet, ALCIF, el riesgo de incendios es alto o muy alto tan sólo en la franja litoral, mientras que en el 90% de la provincia el riesgo es Extremo.

Predicción por comarcas para el puente de agosto

Sierra. Entre los 38ºC de hoy y los 40ºC de sábado y domingo. Mucho calor con mínimas que nos dejarán noches tropicales en toda la Sierra, incluidas las zonas más altas que tendrán unas máximas, eso sí, más moderadas que el resto de la comarca serrana. Cielos despejados que tampoco harán mucho por sofocar el calor, y vientos que ídem de ídem, serán flojos y variables. En resumen, calor. Como en toda la provincia.

Andévalo. Calor, y sábado y domingo más aún, superándose los 40ºC después del mediodía. En lugares concretos las temperaturas pueden ser espectacularmente altas y abrirán, como ya es habitual, los informativos en su sección de meteorología. Las mínimas más de lo mismo, calor con noches tropicales y en la noche del sábado al domingo, ecuatoriales, sin bajar el termómetro de los veinticinco. Cielos despejados con vientos variables que podrían ser moderados en el inicio del puente, pero que serán ya flojos el sábado y el domingo. Luego mucha insolación y calor insoportable. A cuidarse, en la sombra, claro. Mucho cuidado con las actividades al aire libre en las horas centrales del día. Mejor la siesta, créanme.

Campiña-Condado. Muchísimo calor. Hoy y el viernes pueden engañarnos con una transitoria y muy leve bajada de las temperaturas, pero ya el sábado y el domingo el termómetro sobrepasará con creces los 40ºC, alcanzando los 42ºC e incluso los 43ºC. Los cielos despejados y los vientos flojos no contribuyen precisamente a que se moderen las temperaturas. Noches ecuatoriales en el horizonte, sin bajar de los veinticinco. Lo dicho, muchísimo calor. Extremen las precauciones.

Litoral. Hoy podrán ser más llevaderas las temperaturas, e incluso a orillas del mar serán muy soportables, pero el sábado y el domingo todo cambiará. A peor, claro. Se superarán los 40ºC en toda la comarca, e incluso los 42ºC en la zona más oriental. Las mínimas tampoco darán tregua, noches tropicales, que sin llegar a ser tórridas, obligarán al aire acondicionado o al ventilador en las casas antiguas, esas de muros anchos y bien orientadas. Lo que vienen a ser casas de pueblo, una auténtica delicia. En fin, que cuidadito con el calor y sobre todo en la playa extremen las precauciones. Radiación ultravioleta muy alta. No digo más.