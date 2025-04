El tiempo en Huelva: incertidumbre por una borrasca para el puente del primero de mayo

Está tan de moda esto de la meteorología, que vamos a acabar todos siendo unos meteorólogos de campeonato. Ahora lo que se acerca por el Atlántico es una BFA, una borrasca fría aislada. Pero, ¿qué demonios es esto de la BFA? Pues muy simple de explicar, pero muy complejo de predecir su comportamiento. Estas borrascas son consecuencia o pura evolución de una DANA, que esta lección sí que la tenemos ya bien aprendida. ¿Quién no sabe que se trata de bajas en altura y que pueden liarla parda? Pues bien, esta borrasca fría aislada, es un sistema de bajas presiones que se desgaja de la circulación reflejándose en superficie, es decir aire relativamente cálido, que para colmo de males está apoyada, por decir algo, en aire frío en altura, con lo cual el ascenso de ese aire cálido, al tiempo que el aire frío corre que se las pela hacia la superficie para ocupar el espacio que deja el aire cálido en su ascenso. Espero que se hayan enterado de algo, porque ahí no acaba la cosa.

El movimiento o desplazamiento de esta borrasca fría aislada es absolutamente imprevisible, como ocurre con las danas. De ahí que no sepamos cómo va a evolucionar a pocos días de que esta BFA pueda estar afectando a todo el occidente peninsular, ya que como pueden observar en el mapa de superficie que adjuntamos habitualmente, el de la Aemet, la dichosa borrasca se sitúa justo frente a las costas de Portugal.

Frentes asociados a una borrasca fría aislada nos alcanzará el miércoles aemet

Lo más probable es que a partir del miércoles esa borrasca entre en contacto con el territorio peninsular, y como quiera que viene bien cargada de humedad, recordad que viene del puritito Atlántico, podría dejar lluvias bastante notables y además venir acompañadas de aparato eléctrico (1). Ahora bien, dónde va a descargar, pues igual aquí que al norte de Extremadura o en el centro de Portugal, pero más probablemente más arriba según he podido estar viendo hoy en distintos modelos para que ustedes no se tengan que molestar. Y para acabar con la BFA, sepan que igual tenemos sol el miércoles en el litoral onubense y no cae una gota, que en la Sierra caen chuzos de punta y además truena. La incertidumbre es consuetudinaria a estas borrascas, tal como sus mamás las danas.

Antes de acabar y dejaros con la previsión por comarcas, sabed que en general las temperaturas seguirán siendo, a excepción del miércoles y llueva o no, propias de este tiempo primaveral, los vientos serán moderados y llegarán del sur, con polvo sahariano en suspensión, mientras que el sol no nos abandonará en toda la semana por mucha nube oscura que nos venga a visitar. Las BFA son así, qué le vamos a hacer.

Predicción por comarcas, del 28 de abril al primero de mayo (2)

Sierra. Con la llegada de un frente frío asociado a la BFA habrá un descenso notable de las temperaturas solo durante la jornada del miércoles. El sol seguirá luciendo, a veces entre nubes oscuras y los vientos del sur serán flojos. No se descarta alguna tormenta al paso del frente. Lloverá, poco pero lloverá, e incluso el miércoles esas precipitaciones podrían ser más elevadas.

Andévalo. Miércoles de sobrada inestabilidad, con lluvias que podrán ser de consideración. Las temperaturas descenderán de forma notable este miércoles, pero se recuperan enseguida y volverán a traernos un tiempo primaveral. Vientos del sur, flojos. A partir de esta entrada de un frente frío, el miércoles, seguirá un tiempo revuelto, con sol y al mismo tiempo con posibilidad de que descargue alguna tormenta con aparato eléctrico.

Campiña–Condado. Descenso de las temperaturas a partir de mañana martes, menos apreciable en las mínimas. Vientos moderados al paso del frente, con rachas de cierta intensidad. La lluvia se concentrará en la jornada del miércoles, pero podría caer algún chubasco disperso el viernes, aunque no demasiado notable.

Litoral. Leve descenso de las temperaturas en una semana inestable, con lluvias más notables en la jornada del miércoles. Alternancia de nubes y claros. A partir del jueves el tiempo volverá a ser parecido al de estos últimos días, primaveral y agradable.

(1) Desde luego no tan espectacular como el que montaron en la final de la copa del Rey, que eso sí que fue aparato eléctrico y las tormentas que podamos tener ya entrada la semana, a su lado, na de na.

(2) En realidad es hasta el día dos, pero queda más bonito esto del uno de mayo porque además de ser el día de los que curramos, más o menos, el siguiente el dos de mayo, se asimila más a líos como el que nos puede traer la BFA que tenemos ahí enfrente de las costas de Portugal y que el miércoles igual nos hace coger el paraguas.