Esta tienda de ultramarinos de un pueblo de Huelva esconde una enorme bodega donde puedes probar los mejores vinos de la provincia

Lo que a simple vista parece una tradicional tienda de ultramarinos en el centro de Ayamonte se ha convertido en uno de los rincones más sorprendentes para los amantes del vino en la provincia de Huelva. Se trata de Alimentación Orta, un establecimiento de Ayamonte que combina la venta de productos locales con una zona de bodega donde se pueden degustar vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) Condado de Huelva.

El local, muy conocido entre los vecinos ayamontinos, ha ganado popularidad en redes sociales gracias a un vídeo del perfil gastronómico @huelvafoodie, que ha mostrado a sus seguidores la experiencia de catar varios vinos en el interior del establecimiento. El contenido, publicado en TikTok, ha tenido una gran acogida entre los usuarios interesados en la gastronomía onubense.

Tres variedades de vino para probar

En su visita, el creador probó tres de las variedades más representativas del Condado de Huelva: el vino blanco, fresco y equilibrado; el vino naranja, con un toque dulce característico; y el vino fino, de sabor más intenso. «Cada uno es ideal para un tipo de comida, pero nosotros quisimos probar más de uno», explicaba en su publicación.

Además del vino, la bodega de Alimentación Orta ofrece una propuesta de tapeo tradicional, con productos como queso, tomate y chacinas locales, que completan la experiencia. El establecimiento mantiene así la esencia de los antiguos ultramarinos, combinando el comercio de proximidad con una oferta enogastronómica que atrae tanto a vecinos como a visitantes.

Con esta iniciativa, Alimentación Orta se consolida como uno de los referentes en Ayamonte para descubrir los vinos del Condado de Huelva, un producto con historia y arraigo que sigue ganando presencia en el sector gastronómico de la provincia.

