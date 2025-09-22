El tiempo en Huelva: ¿volverá el veranillo de San Miguel?

Bajaron las temperaturas como era de esperar. Una vaguada generada por el vaivén del Jet Stream ha permitido a una masa de aire frío alcanzar la península, provocando tormentas e inestabilidad en el norte penínsular que con el paso de las horas afectará al Levante español y a las Baleares. En la provincia de Huelva simplemente hará más frío en esta entrada del otoño astronómico. De lluvias o de inestabilidad ni rastro. Con la bajada de temperaturas, que en todo caso será suave, nos daremos con un canto en los dientes, toda vez que al menos el calor se va, en principio definitivamente y a la espera del veranillo de San Martín, toda vez que el de San Miguel, o del Membrillo, como prefieran, quedó enmascarado por unos días en los que el verano parecía no querer irse. En resumidas cuentas, el veranillo de San Martín supondrá simplemente una recuperación de las temperaturas, que seguirán siendo otoñales. Y si se notara algo este aumento térmico, será por el bajón que hemos experimentado en este inicio de semana, ya que cuantitivamente, las temperaturas no van a superar los treinta grados, y ni siquiera se llegará a esta cifra en toda la provincia.

La vaguada del Jet Stream continuará su camino según indica la dinámica general atmosférica, de modo que el Mediterráneo se hará con ella y aquí muy probablemente se recuperarán algo las temperaturas. Deberemos tener en cuenta que ni el descenso ha sido morrocotudo en Huelva, si lo comparamos con otras regiones de España, ni la recuperación de las temperaturas va a ser igualmente notoria. En la predicción por comarcas daremos cuenta detallada de cómo va a ser este descenso, más notorio este mismo lunes, y cómo la recuperación del pulso térmico ya para mediados de semana. Más pendientes deberíamos estar de lo que vaya a ir quedando del huracán Gabrielle, que en el mapa de superficie previsto por la Aemet para este miércoles aparece aún cerca de las costas americanas y si lo observan, se sitúa entre los paralelos que escoltan por el norte y por el sur a la península Ibérica. No problem. Lo normal es que vaya ascendiendo a medida que se acerca al continente europeo, de modo que ya a la altura de las Azores será una tormenta tropical y cuando llegue a situarse, probablemente entre las islas Británicas y la península Ibérica, no sea más que una borrasca, que dependiendo de otros factores podrá traer agua a la provincia de Huelva, que ya va haciendo falta, o no. Veremos.

Predicción por comarcas del 22 al 26 de octubre

Sierra. A la espera de que el próxiimo fin de semana se recuperen algo las temperaturas, esta semana tendremos máximas que fluctuarán entre los 22ºC y los 25ºC, mientras las mínimas, que hoy han sido de un solo dígito en algunas localidades, no pasarán de los 13ºC. Los cielos estarán mayormente despejados y los vientos, variables, irán de flojos a muy flojos.

Andévalo. Ni en el caluroso Andévalo osarán los termómetros tocar la muesca de los 30ºC, a uno o dos grados se quedarán, mientras que las mínimas no superarán nunca los 15ºC. Cielos normalmente despejados, con muy escasa nubosidad. Vientos flojos y variables.

Campiña-Condado. Las temperaturas no alcanzarán los 30ºC ni siquiera en la zona más oriental de la Campiña onubense, en la zona más cercana al valle del Guadalquivir, que sí que recogerá cifras incluso más allá de estos treinta que aquí no tendremos ni por asomo. Cielos despejados, con alguna nubosidad destacable el miércoles. Los vientos vendrán ese miércoles desde levante, pero serán el resto de la semana del norte y flojos.

Litoral. Temperaturas que apenas tendrán cambios en toda la semana, pues en lugares más cercanos a la orilla del mar rondarán los 25ºC. en localidades más alejadas de la costa tampoco serán muy distintas, pudiéndose llegar a los 27ºC. En los cielos habrá alternancia de nubes y claros, mientras que los vientos serán moderados en el inicio de la semana, para acabar siendo flojos y normalmente de componente norte.