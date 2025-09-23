El túnel de San Silvestre: La enésima promesa incumplida con otro proyecto clave para el desarrollo de Huelva

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha visitado este martes por la mañana el Túnel de San Silvestre donde ha vuelto a denunciar que «cuatro años después las obras siguen sin comenzar a pesar de los continuos anuncios de inicio de las actuaciones que ha hecho el Gobierno PSOE».

González ha recordado que en su última visita a la provincia, el pasado mes de julio, el secretario de Estado, Hugo Morán, volvió a asegurar que los trabajos arrancarían «en las próximas semanas». A su juicio, se trata, por lo tanto, deotra promesa más «incumplida por el Gobierno de Sánchez y Montero en la provincia de Huelva».

«Hay que remontarse al año 2021 cuando se anunció que las obras comenzarían a finales de año y en pleno 2025, con un retraso de cuatro años, la realidad es que no se ha movido un metro cubico de tierra pese a los múltiples anuncios del PSOE», destacaba enfadado González.

Junto a la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno y concejales populares de los municipios del entorno, González ha insistido que «la historia de esta obra está marcada por los reiterados incumplimientos del Gobierno del PSOE que demuestra la falta de interés por esta provincia».

El túnel de San Silvestre es una infraestructura fundamental para el sistema hidráulico de la provincia de Huelva, ya que permite trasvasar agua desde la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Embalse del Chanza) a la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (Embalse del Piedras). Por este túnel pasa el 85% del agua que utiliza la provincia, abasteciendo a 350.000 hogares.

La visita de Manuel Andrés González al túnel de San Silvestre h24

El proyecto de desdoblamiento, adjudicado por el Ministerio para la Transición Ecológica con un plazo de ejecución de 30 meses, consiste en la construcción de un nuevo túnel paralelo al existente, que actualmente se encuentra deteriorado. La obra tiene un presupuesto de 73,5 millones de euros.

Actuaciones de interés general

Con el plazo de ejecución establecido en 30 meses, se esperaba que la infraestructura estuviese operativa a principios de 2026 pero por ahora es una incógnita conocer tanto el inicio como los plazos reales de las obras.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 m3/s gracias a una conducción de 7,55 kilómetros de longitud y una sección interior circular de 3,6 metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 metros de separación, sin que ello suponga cambio alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a utilizar.

Las actuaciones, declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.