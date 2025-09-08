La única playa de Andalucía que tiene tres orillas está en Huelva: «Es un lugar espectacular»

Una joven usuaria de TikTok ha compartido un vídeo en el que muestra uno de los rincones naturales más singulares de Andalucía, la playa de la Flecha de El Rompido, en Huelva. En su vídeo, @juliatobosofit la describe como «un lugar espectacular», y no exagera ya que se trata de la única playa andaluza donde conviven hasta tres orillas distintas.

La Flecha de El Rompido es una lengua de arena de más de 12 kilómetros de longitud que avanza cada año unos metros hacia el este debido a la acción de las mareas y corrientes. Nació en la desembocadura del río Piedras y forma parte del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, un espacio protegido de gran valor ecológico.

Lo que hace tan especial a esta playa es la posibilidad de disfrutar de tres orillas diferentes: la que da al océano Atlántico, la que mira al río Piedras y una tercera que aparece y desaparece según las mareas en forma de lagunas o marismas. Una rareza que no se encuentra en ningún otro punto de Andalucía.

¿Qué se puede hacer en esta playa?

El acceso principal a la Flecha se realiza en barco desde el puerto de El Rompido, con un servicio de transbordadores que funciona de abril a octubre. Una vez en la arena, el visitante puede elegir entre zonas tranquilas, ideales para pasear o tomar el sol, y otras abiertas al mar, donde practicar deportes acuáticos como kayak, paddle surf o pesca.

La Flecha es también un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza. Sus marismas y pinares albergan especies de aves migratorias como cormoranes, garzas o flamencos, lo que convierte la zona en un paraíso para la observación ornitológica. Además, aquí se encuentra Nueva Umbría, la primera playa nudista oficial de Huelva, abierta desde 2001.

El encanto de El Rompido

Visitar la Flecha de El Rompido significa también descubrir el encanto marinero del pueblo que le da nombre. Este núcleo costero de Cartaya conserva un aire tranquilo, con barcas varadas en la arena, paseos junto al río y restaurantes donde degustar la mejor cocina onubense. Las gambas blancas, los chocos y los pescados frescos forman parte de la carta habitual.

Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido adobestock

Además, los dos faros son símbolos de la localidad y ofrecen una panorámica única al atardecer. Para quienes buscan más actividad, los alrededores ofrecen rutas de senderismo y ciclismo por pinares y marismas, así como campos de golf y alojamientos donde desconectar.

Un paraíso en constante cambio

La Flecha de El Rompido no es solo la única playa de Andalucía con tres orillas, es también un paisaje en constante transformación, que crece y cambia con el paso del tiempo. Cada visita ofrece una perspectiva diferente, y ahí reside parte de su magia.

Quizá por eso el vídeo de la joven en TikTok ha despertado tanta atención. Porque más allá de su singularidad geográfica, esta playa es un espectáculo vivo, donde naturaleza, tradición marinera y turismo sostenible se dan la mano para ofrecer al visitante una experiencia inolvidable.