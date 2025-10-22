Antonio Domínguez reconoce que «es difícil jugar en el Recreativo» y que están notando «nerviosismo» en el Colombino

El centrocampista del Recreativo de Huelva Antonio Domínguez ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha reconocido que la plantilla ya tiene la mente puesta en lograr los tres puntos el domingo en su visita a La Unión Atlético tras su reciente pinchazo en casa ante el Xerez CD (1-2).

«Ya estamos centrados en esta semana porque no queda otra y el fútbol cada fin de semana te da otra oportunidad. El pasado domingo todo el mundo quería ganar, eso está clarísimo, pero no se dio y al final lo perdimos en un error y ya estamos muy metidos y centrados en el próximo partido sabiendo que quizás estamos algo mejor fuera de casa que en casa, así que no nos queda otra que apretar y seguir sumando», apuntaba.

En rueda de prensa se vio bastante crispado al técnico albiazul, Pedro Morilla. Al respecto, el puntaumbrieño recalcaba que «sinceramente estoy un poco fuera y no sé qué pasó en la rueda de prensa. No suelo escuchar lo que dicen los entrenadores y no sé si pasó algún altercado. Ya sabemos que estamos en el Recre y la presión y el objetivo tan claro que hay. Al final tenemos que intentar tratar de evadirnos un poco de la situación y pensar en cada entrenamiento y en cada partido. Esto acaba de empezar, es muy largo y es una carrera de fondo y hay que ir partido a partido. A ver si conseguimos encadenar un par de victorias seguidas y dar una buena imagen. A mí no me gusta mucho ver los partidos pero el otro día me lo puse un rato y yo que soy bastante claro creo que el encuentro no fue tan malo como a mí me dio la sensación cuando me fui. Pensaba que lo habíamos hecho mal pero luego lo vi y no me dio esa sensación. Tenemos que estar centrados y, aunque dentro del campo hay momentos de desconexión, el otro día por ejemplo creo que no merecimos la derrota. Creo que tenemos que tener un poquito de calma y no centrarnos más allá de lo que en realidad no hay».

A juicio de uno de los capitantes de la plantilla albiazul, el equipo tiene que mejorar los momentos de desconexión que atraviesa algunas veces durante los partidos: «Estamos perdiendo por pequeños detalles y hay que pulirlos y mejorarlos. Estamos hablándolo internamente, que es como se arreglan las cosas, y creo que estamos trabajando incluso más que en pretemporada. Son detalles de un minuto y es la realidad. Yo soy muy exigente conmigo mismo y ahora mismo en el club prácticamente se está siendo muy exigente en todas las áreas. Son dinámicas pero el otro día Paolo estuvo a punto de hacer el 2-1 y en cuestión de un minuto nos hicieron ellos el 1-2. Debmos seguir trabajando muy duro porque esos detalles son los que te diferencian de estar en la zona media en la que estamos o arriba. Es cierto que estamos recibiendo goles en pequeños detalles. El otro día casi que nos marcaron en las dos únicas ocasiones que tuvieron».

Antonio Domínguez considera que hay que volver a dar la imagen y la solidez que el Decano ofrecía en la pretemporada. «Creo que más allá que tener una idea positiva, y yo creo muchísimo en este grupo, debemos pulir de tres cuartos hacia arriba. En pretemporada lo estábamos haciendo de maravilla y llegando con peligro al área rival, pero ahora a veces tenemos la posesión del balón y avanzamos pero llegamos sin peligro. Este equipo eso lo ha tenido y creo que lo tiene, pero ahora mismo lo hemos perdido. Arriba es donde uno se juega las papas, así que tener el balón sin crear ocasiones en realidad no te sirve. En el momento en el que volvamos a tomar buenas decisiones arriba creo que vamos a sacar los partidos adelante», destacó.

Sobre lo incómodo que se le ve al Recre esta campaña jugando como local, el puntaumbrieño apuntaba que «no me gusta la palabra ansiedad porque hay gente que sufre muchísimo con eso, pero también es cierto que jugar en el Recre es difícil y se nota. Quizás ese periodo de adaptación en el que el equipo se dé cuenta de lo que es jugar en el Nuevo Colombino no lo hemos conseguido todavía. No me quejo del ambiente del estadio, sino al contrario, porque al final cuando juegas en un estadio con tantas personas, aunque sientes el murmullo cuando fallas un pase, también te da mucho. El otro día yo ya estaba fuera y mi sensación cuando empatamos era la de que le íbamos a meter tres al Xerez. Creía que íbamos a remontar el partido pero pienso que luego el equipo en esos momentos en los que se encuentra bien y con 'feeling' con el público nota el nerviosismo porque el balón no entra y ya empiezas a entrar un poco en el juego del rival. Ya empieza un poco la frustración y ellos te empiezan a ganar las segundas jugadas. Eso es en lo que debemos mejorar. Casi siempre hemos empezado muy bien los partidos en casa pero llegas al descanso y ves que ya se está jugando otro fútbol que no es el que nos viene bien a nosotros. Debemos pensar que no hay que frustrarse porque en el minuto 60 vayamos 0-0 porque los partidos no se ganan en el primer minuto. Al final martillazo a martillazo tumbas la pared y es verdad que estamos notando nerviosismo en los partidos en casa. Apretamos pero el balón no entra y miras el reloj y cada vez queda menos y eso está jugando en nuestra contra».

«Ambiente y murmullo hay en todos los campos. Hace dos temporadas lo había en el campo del Córdoba cuando jugamos allí y pasaban los minutos con el 0-0. No podemos quejarnos porque nuestra afición en el Colombino no nos pita ni nos silba si fallamos. Más que nada es la presión de que a veces queremos demostrar más de lo que tenemos. Si llevamos el control del partido, cada uno debe jugar sus armas y su estrategia en este campo. Claro que es difícil jugar en el Recre pero hay que saber dónde estamos y la importancia de ganar en casa porque la gente lo requiere. Todos los partidos van a ser complicados y no queda otra que dar más», añadía Antonio Domínguez.

Sobre Pedro Morilla y Rafa de Vicente

Sobre las críticas a Pedro Morilla, sacaba la cara por él señalando que «yo lo veo con ganas y con ilusión, igual que a todo el mundo. Igual que es difícil jugar en el Recre, también lo es ser entrenador, pero también es un privilegio jugar en el Recre y ser el entrenador, así que lo veo bien y con muchas ganas. Quiere darle la vuelta a la situación. Sobre todo tenemos que hacernos fuertes en casa porque a domicilio estamos bien».

De Rafa de Vicente, uno de los viejos conocidos de la afición del Decano que habrá en la plantilla del rival albiazul de este domingo, La Unión Atlético, expresó bromista que «todavía no he hablado con él pero seguramente lo haré. Tenemos una relación muy cercana y de amigos y yo estuve en su boda y yo también le invité a la mía. En el vestuario es una persona increíble y el que tenga la suerte de conocerlo sabe de lo que hablo. No le desearé suerte y le daré un par de collejas y nos reiremos un rato antes de que comience el partido cuando nos veamos».

En lo personal, Antonio Domínguez recalcó que «me encuentro bien y el otro día me mermó un poco la tarjeta amarilla que la vi pronto. Incluso estuve cerca de hacer el 1-0 con un remate. Fue un golpe doloroso pero ya pasó y ya estoy físicamente bien».

Por último, sobre el gol de falta de Leo Mascaró contra el Xerez CD, concluyó diciendo que «ya nos habíamos dado cuenta de que está preparadísimo para tirar faltas. Ahora voy a tener problemas yo cuando haya una falta al borde del área. Fue un golazo, lo celebramos en grande y ojalá que pueda marcar muchos más».