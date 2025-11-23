Antonio Domínguez: «No ha sido por falta de huevos sino por no saber leer bien el partido»

Antonio Domínguez, uno de los capitanes del Recreativo de Huelva, dio la cara tras la dura derrota cosechada por el Decano por 2-1 ante el Jaén en el estadio de La Victoria, dejando claro en los micrófonos de Huelva FM que al equipo albiazul le faltó madurez y saber dominar el otro fútbol para haberse llevado algo positivo del choque.

«Nos vamos muy jodidos porque quizás desde fuera haya otras sensaciones pero a mí desde dentro me ha parecido que hemos hecho un partido muy completo quitando el tramo final. Es un futbol que hay que saber jugar y no hemos sabido controlarlo y le hemos dado vida cuando yo veía que estaba más cerca el 0-2», comentaba.

El de Punta Umbría ahondaba en ese mismo discurso diciendo que «dentro del campo los que jugamos somos nosotros y cuando un equipo se pone perdiendo 0-1 y encima les había hecho daño el gol. Se nos ha escapado y no le vemos explicación. Lo analizaremos y tenemos que controlar esos detalles mejor como el equipo que somos dentro de la categoría».

"Tenemos que decirnos las cosas a la cara"

A juicio del centrocampista, el Recre no mereció perder ante el Jaén: «Sinceramente pienso que sin jugar un partido brillante sí que hemos estado bien y hemos merecido los tres puntos o a lo mejor no perder de la manera que lo hemos hecho. Tenemos que decirnos las cosas a la cara. Después de ponerte con un 0-1 hay que jugar otro fútbol y que el partido muera en campo contrario. Tenemos que hacer autocrítica tanto los jugadores como el cuerpo técnico y seguir trabajando para ganarle ahora a un rival también fuerte como es el Águilas. Saldremos a muerte».

«Creo que hoy sí que hemos competido. Quizás no hemos sabido leer el partido en ese momento. Yo veía más cerca el 0-2 y tenemos que morir en el campo contrario. A mí el otro fútbol no me gusta pero también hay que saber jugarlo», indicaba también Antonio Domínguez, que indicaba que él y otros compañeros de la plantilla albiazul se habían dirigido a pedirle perdón tras el partido a los aficionados desplazados desde Huelva a Jaén.

Así, argumentaba que «yo me he acercado a la gente al final del partido porque sé que ha habido frustración. Es difícil dirigirse a ellos y hoy no creo que haya sido falta de huevos sino de falta de leer el partido al final. Les pedimos disculpas a toda la gente que se ha desplazado. Sabemos que confían mucho en nosotros y queremos agradecerles esa confianza».