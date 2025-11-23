capitán del recreativo

Antonio Domínguez: «No ha sido por falta de huevos sino por no saber leer bien el partido»

«Sin jugar un partido brillante sí que hemos estado bien y hemos merecido los tres puntos porque hemos competido menos al final», comenta

«Le hemos dado vida al Jaén cuando yo veía que estaba más cerca el 0-2 que el empate», añade

Antonio Domínguez junto a Bonaque en una acción de estrategia del Jaén-Recreativo en La Victoria
Antonio Domínguez, uno de los capitanes del Recreativo de Huelva, dio la cara tras la dura derrota cosechada por el Decano por 2-1 ante el Jaén en el estadio de La Victoria, dejando claro en los micrófonos de Huelva FM que al equipo albiazul le faltó madurez y saber dominar el otro fútbol para haberse llevado algo positivo del choque.

«Nos vamos muy jodidos porque quizás desde fuera haya otras sensaciones pero a mí desde dentro me ha parecido que hemos hecho un partido muy completo quitando el tramo final. Es un futbol que hay que saber jugar y no hemos sabido controlarlo y le hemos dado vida cuando yo veía que estaba más cerca el 0-2», comentaba.

El de Punta Umbría ahondaba en ese mismo discurso diciendo que «dentro del campo los que jugamos somos nosotros y cuando un equipo se pone perdiendo 0-1 y encima les había hecho daño el gol. Se nos ha escapado y no le vemos explicación. Lo analizaremos y tenemos que controlar esos detalles mejor como el equipo que somos dentro de la categoría».

"Tenemos que decirnos las cosas a la cara"

A juicio del centrocampista, el Recre no mereció perder ante el Jaén: «Sinceramente pienso que sin jugar un partido brillante sí que hemos estado bien y hemos merecido los tres puntos o a lo mejor no perder de la manera que lo hemos hecho. Tenemos que decirnos las cosas a la cara. Después de ponerte con un 0-1 hay que jugar otro fútbol y que el partido muera en campo contrario. Tenemos que hacer autocrítica tanto los jugadores como el cuerpo técnico y seguir trabajando para ganarle ahora a un rival también fuerte como es el Águilas. Saldremos a muerte».

«Creo que hoy sí que hemos competido. Quizás no hemos sabido leer el partido en ese momento. Yo veía más cerca el 0-2 y tenemos que morir en el campo contrario. A mí el otro fútbol no me gusta pero también hay que saber jugarlo», indicaba también Antonio Domínguez, que indicaba que él y otros compañeros de la plantilla albiazul se habían dirigido a pedirle perdón tras el partido a los aficionados desplazados desde Huelva a Jaén.

Así, argumentaba que «yo me he acercado a la gente al final del partido porque sé que ha habido frustración. Es difícil dirigirse a ellos y hoy no creo que haya sido falta de huevos sino de falta de leer el partido al final. Les pedimos disculpas a toda la gente que se ha desplazado. Sabemos que confían mucho en nosotros y queremos agradecerles esa confianza».

