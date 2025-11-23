Clasificación del Recreativo en el grupo IV de la Segunda RFEF, resultados y partidos de la próxima jornada

Después de su tropiezo en su visita al Real Jaén, saldada con una derrota por 2-1, el Recreativo de Huelva continúa en la zona media-alta de la clasificación del grupo IV de la Segunda RFEF y fuera de los puestos de 'play-off' de ascenso. Eso sí, tiene un partido menos, el que le medirá el miércoles día 10 de diciembre al UCAM Murcia en el Nuevo Colombino.

El puesto de ascenso directo a la Primera RFEF lo ostenta, después de 12 jornadas, el Águilas con 24 puntos de 36 posibles. Precisamente el equipo murciano visitará la semana que viene al Decano. Y en zona de 'play-off' se situarían a día de hoy el Extremadura (22), y por este orden La Unión Atlético (21), el Lorca Deportiva (21) y el Xerez Club Deportivo (21).

El equipo albiazul adiestrado por Pedro Morilla es octavo en la clasificación con 17 puntos, teniendo también por delante al propio Jaén y al UCAM Murcia, ambos con 19. El Decano, por lo tanto, marcha ya a cuatro puntos de los puestos de 'play-off' de ascenso.

Y el conjunto onubense ya está a sólo tres del puesto de 'play-out' por la permanencia, ocupado con 14 puntos por el Xerez Deportivo FC. También con 14, pero ya en puestos de descenso, anda el Puente Genil, además del Atlético Malagueño (6), el Estepona (7), el Almería B (10) y el Melilla (11)

Resultados de la duodécima jornada

Resultados de la octava jornada

- Atlético Malagueño-La Unión Atlético (1-3)

- Lorca Deportiva-Melilla (1-0)

- Extremadura-Almería B (2-4)

- UCAM Murcia-Deportiva Minera (3-1)

- Antoniano-Linares (1-2)

- Águilas-Estepona (2-1)

- Real Jaén-Recreativo de Huelva (2-1)

- Yeclano-Xerez CD (1-3)

- Xerez DFC-Puente Genil (1-0)

Partidos de la décimo tercera jornada

- La Unión Atlético-Extremadura (domingo, 11.30 horas)

- Estepona-Xerez CDF (12.00 h.)

- Almería B-Antoniano (12.00)

- Linares-UCAM Murcia (12.00)

- CD Minera-Yeclano (12.00)

- Lorca Deportiva-Atlético Malagueño (12-00)

- Recreativo de Huelva-Águilas (12.00)

- Puente Genil-Melilla (12.00)

- Xerez CD-Real Jaén (18.00)