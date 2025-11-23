Pedro Morilla: «En el fútbol muchas veces no gana el que mejor juega sino el que compite mejor»

A la conclusión del encuentro entre el Real Jaén y el Recreativo de Huelva, saldado con derrota por 2-1 en el tiempo de descuento, el entrenador del Decano, Pedro Morilla, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Victoria.

«Le doy las gracias primero a nuestra afición, que ha estado enorme. No hemos podido ofrecerle la victoria. No hemos podido darle el triunfo y en el fútbol hay que competir. Ha habido dos partidos. Hasta el minuto 85 hicimos muchas cosas para haber ganado, pero después no supimos competir y en el fútbol muchas veces no gana el mejor equipo sino el que compite mejor, y el Jaén ha competido mejor en esos minutos finales«, comenzaba diciendo.

En este sentido, añadía dolido que «a mí no me gusta perder y el equipo no ha competido cuando todo se había puesto más fácil. No estoy contento con el partido del equipo y estoy tremendamente disgustado porque no hemos ganado».

Sobre las instrucciones que le dio desde la banda a sus futbolistas tras marcar Mario da Costa el 0-1, el entrenador sevillano esgrimía que «yo no puedo saltar al campo. Desde el banquillo se dictan instrucciones pero los que juegan son los futbolistas. Al quedarnos con un jugador menos las instrucciones eran intentar hacerle daño al rival pero no hemos competido bien al final. Mi análisis es que no hemos sabido competir y por eso hemos perdido».

Del Jaén, Pedro Morilla lo elogiaba diciendo que «es un muy buen equipo, con automatismos muy buenos en la parte ofensiva. Hoy tenía bajas importantes y hemos hecho cosas buenas para haber ganado pero no lo logramos. El Jaén está muy bien entrenado por Manolo Herrero y tiene muy buenos jugadores para esta categoría pese a que viene de la Tercera RFEF. Creo que le hicimos daño al Jaén por momentos y tratábamos de robar por el centro y contraatacar pero no supimos marcar más goles».

Sobre la tarjeta roja a José Carlos

También opinó el míster albiazul sobre la tarjeta roja directa a José Carlos en la celebración del Jaén en el 1-1: «No he visto la expulsión porque me ha cogido de muy lejos. José Carlos me ha dicho que ha sido un forcejeo y él me dice que no hizo gestos para agredir a nadie sino que simplemente tenía el balón en las manos. Cuando lo veamos sabremos exactamente si ha agredido o no».

Del centrocampista Alejandro Viedma, que saltó al césped de La Victoria en la segunda mitad, Morilla declaró que «es un grandísimo jugador. Ha pasado un bache en su carrera. Este año empezó fenomenal tras hacer un esfuerzo grandísimo. La pasada temporada estuvo en el filial y tuvo una lesión de casi dos meses parado y ahora lo estamos recuperando. En su versión buena puede marcar diferencias en esta categoría».

Sobre el cambio de Iván Romero por Javi Castellano en el intermedio, comentó que «estaba haciendo un buen partido pero tenía tarjeta y ellos por el centro entran muy bien e intentan girar. Hablé con él en el descanso y sabía que iba a sufrir en ese tipo de jugadas. Tenemos mucha confianza en Iván Romero y por eso apostamos por él para evitar que le sacaran la segunda cartulina a Javi Castellano».

Por último, sobre el líder Águilas, rival albiazul el próximo domingo en el Colombino, el técnico del Decano comentó que «es un muy buen equipo con buenos jugadores para estar arriba. Todos los rivales son duros en esta categoría tan igualada y en casi todos los partidos hemos tenido posibilidades de ganarlos. Nos toca levantar la cabeza porque queda muchísimo y hay que ponerse las pilas. El Águilas ahora está con la flecha hacia arriba, como también lo está el Lorca por ejemplo».