«Todo el mundo sabe quién es Antonio Domínguez y cuáles son mis características»

El centrocampista del Recreativo de Huelva Antonio Domínguez ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y comenzaba su comparecencia ante los medios de comunicación hablando de la derrota del pasado fin de semana contra el Betis Deportivo.

«Teníamos la esperanza de poder encadenar por fin dos victorias consecutivas, y encima tuvimos la suerte de jugar en casa, pero no se consiguió, hoy hemos analizado el encuentro y ya estamos pensando en el encuentro del próximo domingo para lograr los tres puntos», destacó.

El puntaumbrieño incidía en que los errores defensivos les están costando demasiados puntos al Decano esta campaña: «Hemos entrado en ese bucle de que todas las semanas hablamos de lo mismo. Son dos jugadas desafortunadas en nuestra contra y les regalamos los dos goles. En la situación enla que estamos no podemos cometer este tipo de errores. Hoy hemos un entrenamiento increíble y estamos trabajando muchísimo. Es importante lograr cuanto antes dos victorias seguidas para poder salir de la zona baja porque ya sabemos que la cosa ahora se complicado bastante».

En este sentido, Domínguez apuntaba también que «el miedo a estar abajo está ahí porque llevamos en esos puestos casi toda la temporada. El mister nos dice siempre que presionemos arriba, pero el otro día los jugadores del rival tenían mucha calidad y quizás no había que presionarles tan alto porque son peligrosos si salen con el balón jugado. Lo importante es no conceder esos regalos ahí atrás como el otro día».

Se muestra esperanzando en que el conjunto albiazul va a acabar logrando la permanencia en mayo: «Cuando un equipo recibe muchos goles es importante mantener la portería a cero y no darle regalos a los rivales. Se habla de mantener al menos esa solidez defensiva y creo que lo hemos ido consiguiendo, pero nos ha faltado encontrar la solución de tres cuartos hacia adelante. La gente sabe la situación en la que estamos y yo estoy seguro de que vamos a conseguir salir de ahí».

En lo personal, el puntaumbrieño hacía hincapié en el nuevo rol que le tiene reservado su nuevo entrenador desde Navidad, Íñigo Vélez. Así, comentaba que «ya en estos dos últimos partidos he jugado sin dolor y me he amoldado bastante bien a la posición en la que me ha puesto el míster. Gracias a Dios eso ya es agua pasada y me encuentro bien físicamente. Estoy para jugar el tiempo que decida el míster y preparado para jugar si tengo que hacerlo desde el inicio. Todo el mundo sabe quién es Antonio Domínguez y cuáles son mis características pero si el míster quiere que los interiores y extremos ataquen y estén atentos a las segundas jugadas habrá que adaptarse. Lo importante es que el equipo coja el sistema y las ideas que el míster quiere».

"A los dos equipos no nos vale otra que ganar"

Sobre la lenta resurrección del rival albiazul de este domingo, el Intercity, que continúa colista y a siete puntos de la permanencia, Antonio Domínguez no se fía. «Ya sabemos que siempre pasa que en las segundas vueltas los equipos de la zona baja empiezan a sumar y se empiezan a poner al borde de la salvación. Nos vamos a encontrar a un equipo complicado y será un partido a vida o muerte en un campo que no es fácil como ha vimos el año pasado porque habrá muchas segundas jugadas aunque creo que ahora el césped está mejor que entonces. Nosotros tampoco estamos bien y los dos equipos tenemos la necesidad porque no nos vale otra que sumar de tres en tres», concluyó.