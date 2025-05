Antonio Domínguez: «Hasta que el Recreativo no me diga que no voy a continuar no hablaré con ningún otro club»

El futbolista del Recreativo de Huelva Antonio Domínguez ha atendido esta mañana a los medios de comunicación para valorar esta aciaga segunda campaña seguida en la Primera RFEF que va a culminar con el descenso albiazul de categoría.

«Estamos muy jodidos, como todo el mundo. Ha sido una semana bastante dura y los momentos que vinieron después del partido son de los más amargos que tanto yo como mis compañeros hemos tenido. Ahora hay que dar la cara, estar y aguantar y tratar de terminar lo mejor posible porque tanto el club como la afición se lo merecen», señalaba.

En este sentido, el puntaumbrieño añadía que «ha sido una temporada dura. En general no hemos estado por supuesto al nivel que este club merece.El año ha sido bastante difícil en lo deportivo y también fuera del campo. El fútbol, como la vida sigue, y hay que mentalizarse de que hay que terminar bien y después volver más fuertes tras esta caída».

Sobre el futuro, Domínguez acaba contrato este 30 de junio pero confía en poder renovar: «Mi deseo el club lo sabe y es seguir independientemente de la categoría en la que esté el Recreativo. Me da absolutamente igual. Yo vine aquí con ganas de hacerlo bien y de terminar bien y quiero seguir pero eso es algo que no depende sólo de mí. Termino contrato y el club tiene la última palabra. Hasta que el club no me diga que no voy a continuar no voy a hablar con ningún otro equipo, eso lo tengo clarísimo. Luego habría muchas cosas de las que hablar y habría que sentarse. Mi intención es la de quedarme. Ya cuando firmé mi antiguo contrato lo hice antes del ascenso a la Primera RFEF porque quería estar aquí en la categoría que fuera. Entiendo que la temporada no ha sido buena y que a lo mejor quieren hacer cambios, pero estoy aquí para escuchar primero al Recreativo de Huelva y a ver qué planes tienen, pero repito que mi intención es la de seguir».

Reconocía que le ha faltado fortuna en momentos puntuales indicando que «cuando entras en esa dinámica... El año pasado lancé un disparo desde el centro del campo contra el Alcoyano y el balón dio en el larguero y se metió dentro, y este año quizás golpeo mejor el balón en el partido ante el Ibiza pero el balón se fue al palo. O contra el Betis Deportivo con el 0-1 mandé el balón también al larguero. No nos podemos esconder porque la temporada ha sido mala, pero hay que terminar bien porque la afición se lo merece y después hay que resetear y volver con más fuerzas».

También opinó el polivalente centrocampista del Decano sobre el recibimiento hostil de varios aficionados al autobús del equipo el pasado domingo tras la derrota en Marbella: «Yo entiendo como aficionado el enfado pero a veces no entiendo las faltas de respeto. Tú puedes mostrar tu descontento y en esto estoy totalmente de acuerdo, pero somos personas y a mí también me dolió el partido y pido mil veces disculpas. Entiendo la frustración de la gente y en caliente a veces se actúa de manera diferente. Aunque ya la temporada ha sido la que ha sido, queremos darle el sábado el último regalo a la afición con una victoria».

La despedida de Marcos López

Antonio Domínguez aseguraba que el equipo lo va a dar todo para intentar ganar los dos partidos ligueros que restan ante el Mérida y el Fuenlabrada. «Lo hemos intentado durante toda la temporada y hay jugadores que a lo mejor no sabían la presión importante que conlleva ponerte la camiseta del Recre. Pero a día de hoy creo que ningún jugador no conoce ya esa importancia que tiene este escudo y en estos dos partidos tenemos que dar lo máximo de nosotros. Espero, deseo y estoy seguro de que no va a haber dejadez. No se va a permitir por la gente que está hay dentro y ojalá que consigamos una o dos victorias», recalcó.

Por último, sobre la despedida de Marcos López Aragón este martes como director deportivo del Recre, matizó que «últimamente no leo mucho las redes pero creo que ha salido prácticamente todo de lo que nos dijo. Se despidió de nosotros y nos dijo que no iba a estar aquí en el día a día pero no sé qué pasará en el futuro. Tampoco nos ha dado mucho tiempo a estar con él. Se despidió de una manera muy cercana y nos dio las gracias y nos dijo que iba a seguir en el club de otra manera pero que todavía no sabía. Sinceramente no sé si va a volver o no, y si vuelve le acogeremos de nuevo porque el trato con él ha sido bueno».